Проект обновленного Конюшенного ведомства отправят на согласование к концу лета

Руководитель мастерской «Студия 44» и архитектор Никита Явейн в интервью для «Делового Петербурга» рассказал о будущем памятника в самом сердце Петербурга, о сравнении с Думской улицей и возможной трансформации атриума.
Архитектор уточнил, что концепцию рассчитывали под 40% ресторанов и 60% других общественных функций. Под общепит уйдет около 4,3 тысяч квадратных метров. Оставшиеся площади — это зоны отдыха, концертные площадки, ивент-пространство, а также специальные функции. В правом крыле на втором этаже будет магазин по типу «Подписных изданий», в левом — выставочные пространства. При этом разделение на «молодежное» и «семейное» крылья не должно стать аналогом баров на Думской улице корпуса для более юной аудитории.
«Как на Думской улице точно не получится, поскольку таких замкнутых баров со "специфическими программами" там никак не сделать. Суть в том, что в левой части будет больше так называемых гастрономических улиц, кафе там будут более дешёвые и простые. Более того, значительные пространства в этой части выделяются под концерты и событийную программу. В правой части располагаются семейные рестораны с упором на отдых с детьми», — отметил Явейн.
Также руководитель архитектурного бюро настаивает: разделения галерей Конюшенного ведомства по горизонту на зоны общественного питания не предполагается: «Это будет единое пространство, в середине которого как бы плавают такие небольшие павильончики, где, собственно говоря, готовят. На их крышу можно будет подняться и спокойно поесть».
Явейн также подчеркнул, что проект атриума планировали, чтобы петербуржцы и туристы могли круглый год находиться в обновленном историческом пространстве:
«Чтобы и зимой, и летом там толпился народ. Поэтому мы перекрываем, наверное, ну, треть внутреннего пространства, два маленьких двора. Центральный оставляем открытым. Мы делаем так, что конструкции атриумов не опираются на памятник. Если вдруг такая идея не приживется — можно всю эту конструкцию разобрать и увезти».
Руководитель мастерской «Студия 44» также добавил, что на полное завершение проектирования потребуется еще несколько месяцев. В июле или в конце лета планируют предоставить уже полностью готовый проект в комитет по охране памятников на согласование.
В конце апреля 2025 года проект реконструкции Конюшенного ведомства утвердил совет по наследию. Концепцию, предложенную на прошлой неделе «Студией 44», приняли за основу. Вероятнее всего, проект еще будут видоизменять. Согласно предложенному варианту, тут хотят сделать гастрономическое пространство, где восточное крыло планируют адаптировать под семейную аудиторию, а в западном собираются разместить фудкорт для одиноких посетителей, пар и больших компаний. Также в проекте предусмотрено выставочное пространство, литературный клуб, и прочие заведения досуга.
Напомним, в конце апреля 2025 года показали новую концепцию реконструкции Конюшенного ведомства. Историческое здание в самом сердце Петербурга у Спаса на Крови хотят переделать под масштабное фуд-пространство, где восточное крыло адаптируют под семейную аудиторию, а в западном разместят фудкорт для одиноких посетителей, пар и больших компаний. Рестораны займут около 4,8 тысяч квадратных метров, кафе — около 630, фудкорт — 6,2 тысячи квадратных метров.
В декабре 2024 года назвали новые сроки завершения реконструкции Конюшенного ведомства. Судом установили, что арендатор исторического здания должен до 2026 года разработать проектную документацию, а до 2031 года — отреставрировать Конюшенное ведомство.
До этого стало известно, что для реконструкции Конюшенного ведомства продлили сроки проектирования. Арендатор «Конюшенного ведомства» — ООО «Бахчасарай» (сейчас — ООО «Ведомство») — подал иск к комитету имущественных отношений о продлении договора аренды исторического здания в центре Петербурга. Арбитражный суд частично удовлетворил требование.
Из Конюшенного ведомства хотели сделать общественное и арт пространство. Памятник сдали в аренду по программе «рубль за метр». Инвестор уже проводит исследовательские работы, на основании которых сделают развернутый проект реконструкции.
В начале декабря 2024 года стало известно, что реставрация Конюшенного ведомства сдвинулась с мертвой точки. С исторического здания, которое расположено рядом со Спасом на Крови, сняли баннеры, которые долгие годы закрывали полуразрушенные стены постройки. Сейчас начали вести обмеры для разработки проекта реставрации.
В августе 2024 года стало известно, что Конюшенное ведомство собираются приспособить под современное использование. Смольный заказал обследование строительных конструкций Конюшенного ведомства на Конюшенной площади, 1А. Также подрядчик должен представить варианты приспособления исторического здания под современные нужды.
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