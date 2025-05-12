Проект обновленного Конюшенного ведомства отправят на согласование к концу лета

Архитектор уточнил, что концепцию рассчитывали под 40% ресторанов и 60% других общественных функций. Под общепит уйдет около 4,3 тысяч квадратных метров. Оставшиеся площади — это зоны отдыха, концертные площадки, ивент-пространство, а также специальные функции. В правом крыле на втором этаже будет магазин по типу «Подписных изданий», в левом — выставочные пространства. При этом разделение на «молодежное» и «семейное» крылья не должно стать аналогом баров на Думской улице корпуса для более юной аудитории.

«Как на Думской улице точно не получится, поскольку таких замкнутых баров со "специфическими программами" там никак не сделать. Суть в том, что в левой части будет больше так называемых гастрономических улиц, кафе там будут более дешёвые и простые. Более того, значительные пространства в этой части выделяются под концерты и событийную программу. В правой части располагаются семейные рестораны с упором на отдых с детьми», — отметил Явейн.

Также руководитель архитектурного бюро настаивает: разделения галерей Конюшенного ведомства по горизонту на зоны общественного питания не предполагается: «Это будет единое пространство, в середине которого как бы плавают такие небольшие павильончики, где, собственно говоря, готовят. На их крышу можно будет подняться и спокойно поесть».

Явейн также подчеркнул, что проект атриума планировали, чтобы петербуржцы и туристы могли круглый год находиться в обновленном историческом пространстве:

«Чтобы и зимой, и летом там толпился народ. Поэтому мы перекрываем, наверное, ну, треть внутреннего пространства, два маленьких двора. Центральный оставляем открытым. Мы делаем так, что конструкции атриумов не опираются на памятник. Если вдруг такая идея не приживется — можно всю эту конструкцию разобрать и увезти».

Руководитель мастерской «Студия 44» также добавил, что на полное завершение проектирования потребуется еще несколько месяцев. В июле или в конце лета планируют предоставить уже полностью готовый проект в комитет по охране памятников на согласование.