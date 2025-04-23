Завершают реставрацию Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге

«Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется во II квартале 2025 года. После чего в Консерватории им. Н. А. Римского–Корсакова будет проведён первый концерт», — рассказали в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» для «Делового Петербурга».

При этом в Консерватории отметили, что у них пока нет точных сроков проведения первого концерта. Напомним, в декабре 2024 года Минстрой говорил о том, что реконструкция завершена и уже выдали заключение о соответствии.