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Завершают реставрацию Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге

Основные работы уже завершены, теперь остается ввести в эксплуатацию отреставрированное здание на Театральной площади. Это планируют сделать к июлю. А сразу после этого собираются провести первый концерт.

Елизавета Медунецкая

«Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется во II квартале 2025 года. После чего в Консерватории им. Н. А. Римского–Корсакова будет проведён первый концерт», — рассказали в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» для «Делового Петербурга».

При этом в Консерватории отметили, что у них пока нет точных сроков проведения первого концерта. Напомним, в декабре 2024 года Минстрой говорил о том, что реконструкция завершена и уже выдали заключение о соответствии.

Посмотрите, как выглядит Консерватория имени Римского-Корсакова после реставрации — здание было закрыто 10 лет!

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