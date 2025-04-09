18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Морской вокзал внесли в список выявленных архитектурных памятников

Специалисты КГИОП и Санкт-Петербургского Союза архитекторов отмечают, что здание, построенное в 1984 году, заслуживает включения в единый государственный реестр в качестве памятника регионального значения.

katuka / Shutterstock.com

Морской вокзал построили в 1984 году по проекту 12-й мастерской ЛенНИИпроета под руководством архитектора Виталия Сохина. Идея строительства здания Морского вокзала относится еще к концу 1950-х — началу 1960-х годов.

Проектировщики столкнулись с тем, что на тот момент не было прямых типологических аналогов. Архитектор отмечал, что в мире нет таких масштабных морских вокзалов. В 1973 году проект был одобрен Градостроительным советом с одной существенной оговоркой — «паруса» не приняли, поскольку критики проекта посчитали, что они служат лишь украшением и приводят к затратам. Авторы настояли на сохранении этого элемента, но железобетонные «паруса» заменили на легкие металлические.

«В архитектурном образе вокзала отразились тенденции к пластической экспрессии, символике форм, историческим аллюзиям. Алюминиевые панели на фасадах напоминают наполненные ветром паруса, что усиливает морской характер сооружения», — заявил историк архитектуры Борис Кириков.

Другим значительным архитектурным акцентом здания стала башня, завершенная острым стальным шпилем с корабликом, что является прямой отсылкой к зданию Главного Адмиралтейства.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: