Морской вокзал внесли в список выявленных архитектурных памятников

Морской вокзал построили в 1984 году по проекту 12-й мастерской ЛенНИИпроета под руководством архитектора Виталия Сохина. Идея строительства здания Морского вокзала относится еще к концу 1950-х — началу 1960-х годов.

Проектировщики столкнулись с тем, что на тот момент не было прямых типологических аналогов. Архитектор отмечал, что в мире нет таких масштабных морских вокзалов. В 1973 году проект был одобрен Градостроительным советом с одной существенной оговоркой — «паруса» не приняли, поскольку критики проекта посчитали, что они служат лишь украшением и приводят к затратам. Авторы настояли на сохранении этого элемента, но железобетонные «паруса» заменили на легкие металлические.

«В архитектурном образе вокзала отразились тенденции к пластической экспрессии, символике форм, историческим аллюзиям. Алюминиевые панели на фасадах напоминают наполненные ветром паруса, что усиливает морской характер сооружения», — заявил историк архитектуры Борис Кириков.

Другим значительным архитектурным акцентом здания стала башня, завершенная острым стальным шпилем с корабликом, что является прямой отсылкой к зданию Главного Адмиралтейства.