Проект реконструкции дома-музея Лермонтова согласовали для Мариинского театра

Все перечисленные работы соответствуют требованиям режима на территории единой охранной зоны. КГИОП выдал ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» положительное заключение на проект реконструкции здания на Садовой улице, 61А (часть здания, не являющаяся объектом культурного наследия) и 61Б.

Здание на Садовой улице передали Мариинскому театру в 2016 году. Учреждение должно подготовить проект реставрации, однако его так и не сделали. В 2018 году Смольный выиграл суд у театра. Тогда через суд требовали отреставрировать дом на Садовой улице (где жил Михаил Лермонтов в 1836–1837 годах) в максимально сжатые сроки. В 2023 году еще один иск подал КГИОП, театру предписали до конца августа 2024 года завершить реставрацию объекта, но это не произошло, пишет РБК.

В ноябре 2024 года появился акт историко-культурной экспертизы проекта реконструкции. Согласно нему, в западной части лицевого флигеля разместят музей-квартиру Михаила Лермонтова с отдельным доступом по парадной лестнице с Садовой улицы, а на фасаде дома установят мемориальную доску. В Мариинском театре заявляли, что планируют провести конкурс по поиску подрядчика для проведения данных работ. Всю реставрацию и приспособление под современное использование планируют провести в 2026-2028 годах.