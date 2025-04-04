Ново-Михайловский дворец ждет масштабная реставрация

Фасады дворца требуют ремонта и реставрации с восстановлением архитектурно-художественной пластики. Штукатурный и окрасочный слои в некоторых местах обвалились и сильно загрязнены, в отдельных местах разрушается кирпичная кладка, также часть крыльца деформировалась.

«На декоративных элементах, в том числе скульптурах кариатид – трещины, утрата пластики и геометрии, многочисленные биопоражения. Нуждается в реставрации также чугунное литое ограждение парадного крыльца с ажурными секциями растительного рисунка и двумя фонарными столбами с увенчанными коронами шестигранными фонарями. Венчающий и межэтажный карнизы лицевого и дворового фасадов местами закрыты защитной сеткой из-за угрозы обрушения элементов», — рассказали в пресс-службе КГИОП.

Дворец на Дворцовой набережной, 18 построил в 1857-1862 годах архитектор Андрей Штакеншнейдер для младшего сына Николая I великого князя Михаила Николаевича.

В отделке фасадов и интерьеров дворца архитектор использовал мотивы барокко и рококо, переплетенные с приемами ренессанса и «стиля Людовика XIV». Скульптурное оформление фасада выполнил Давид Йенсен.

Сейчас в дворце расположены институты Российской академии наук: Институт восточных рукописей, Институт истории материальной культуры и Институт электрофизики и электроэнергетики. «Дворец Великого князя Михаила Николаевича (Ново-Михайловский)» является памятником федерального значения.