Отреставрированные скульптуры львов вернут на Адмиралтейскую набережную

Львам снова вернули целостность и парадный вид. Причиной реставрации стало повреждение скульптур. Как рассказала для «Петербургского дневника» заместитель генерального директора реставрационной мастерской «Наследие» Христина Шумилова, деформации появились после нескольких актов вандализма: в одного льва кинули бутылку и в «теле» образовалась большая вмятина и повредили лакокрасочный слой, также «в результате мониторинга львов было зафиксировано, что большинство паек разошлись и превратились в тонкие трещины».

«В мастерских специалисты расчистили их от сажи и атмосферных загрязнений, в том числе от результата жизнедеятельности птиц. Затем были удалены все лакокрасочные слои. Это было необходимо, чтобы приступить к устранению деформаций», — добавила Шумилова.

Больше всего повреждений появляется, когда на скульптуры пытаются взобраться.

«Ради развлечения и удачных фотографий люди забирались на постаменты, присаживались на спины Львов. Эти скульптуры не имеют каркаса, медные листы, из которых они выполнены, очень тонкие — от 1 до 3 мм — и не рассчитаны на нагрузки, которые испытывают Львы при залезании и сидении на их тонких спинах», — рассказали сотрудники музея городской скульптуры.

Медные Львы созданы почти 200 лет назад. За последние годы их реставрировали не один раз: в 2007, 2022 и 2024 годах.