Нейросети помогут в реконструкции утраченных панно Зубовского флигеля Екатерининского дворца

Работы будут вести на лаковых вставках для Туалетной комнаты (личных апартаментов императрицы Екатерины II). Большая часть декоративной отделки апартаментов была утрачена во время пожара во время Великой Отечественной войны. Из 103 живописных полотен, которые украшали комнату императрицы, сохранились только 10. Под руководством экспертов музея Царское село предстоит сгенерировать 93 панно на основе архивных фотографий и исторических фактов с помощью современных технологий и искусственного интеллекта.
В проекте реставрации примут участие более полусотни студентов ведущих вузов Петербурга и Москвы. Лабораторию будут проводить в течение двух месяцев. Учащимся расскажут об истории места, познакомят с нейросетями и генеративными моделями, а далее сформируют подробные текстовые описания утраченных изображений, определят общую концепцию воссоздания и сгенерируют визуальные образы. Результаты работы представят на выставке осенью 2025 года в рамках ежегодного фестиваля «Друзья Петербурга», сообщили в пресс-службе ПАО Газпром для Собака.ru.
Интерьеры Зубовского флигеля Екатерининского дворца в музее-заповеднике «Царское Село» открыли для посетителей после масштабной реставрации в декабре 2024 года. Воссоздание и реставрация отдельных элементов декора личных комнат Екатерины II продолжается и сейчас. Полностью все работы планируют завершить в 2026 году.
«Воссоздание интерьеров Зубовского флигеля — беспрецедентный опыт в музейной реставрации. В декоративной отделке применяется множество технологий и материалов, для XVIII века это было ново и необычно. И при реставрации родилась идея при помощи нейросетей проанализировать и обобщить весь имеющийся материал по этой теме. И использовать в качестве эскизов при последующем воссоздании утраченных живописных панно из Туалетной. Прекрасно, что этим будут заниматься студенты – они прикоснутся к опыту прошлого с помощью современных инструментов. Уверена, что это будет интересный опыт как для них, так и для нас, музейщиков», — подчеркнула директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.
Работы пройдут в рамках творческой лаборатории, которая реализуется Фондом поддержки культурных инициатив Газпрома совместно с проектом ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга», ИТМО и музеем-заповедником «Царское Село» при поддержке технологического партнера Yandex Сloud.
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