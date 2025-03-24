Нейросети помогут в реконструкции утраченных панно Зубовского флигеля Екатерининского дворца

В проекте реставрации примут участие более полусотни студентов ведущих вузов Петербурга и Москвы. Лабораторию будут проводить в течение двух месяцев. Учащимся расскажут об истории места, познакомят с нейросетями и генеративными моделями, а далее сформируют подробные текстовые описания утраченных изображений, определят общую концепцию воссоздания и сгенерируют визуальные образы. Результаты работы представят на выставке осенью 2025 года в рамках ежегодного фестиваля «Друзья Петербурга», сообщили в пресс-службе ПАО Газпром для Собака.ru.

Интерьеры Зубовского флигеля Екатерининского дворца в музее-заповеднике «Царское Село» открыли для посетителей после масштабной реставрации в декабре 2024 года. Воссоздание и реставрация отдельных элементов декора личных комнат Екатерины II продолжается и сейчас. Полностью все работы планируют завершить в 2026 году.

«Воссоздание интерьеров Зубовского флигеля — беспрецедентный опыт в музейной реставрации. В декоративной отделке применяется множество технологий и материалов, для XVIII века это было ново и необычно. И при реставрации родилась идея при помощи нейросетей проанализировать и обобщить весь имеющийся материал по этой теме. И использовать в качестве эскизов при последующем воссоздании утраченных живописных панно из Туалетной. Прекрасно, что этим будут заниматься студенты – они прикоснутся к опыту прошлого с помощью современных инструментов. Уверена, что это будет интересный опыт как для них, так и для нас, музейщиков», — подчеркнула директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.

Работы пройдут в рамках творческой лаборатории, которая реализуется Фондом поддержки культурных инициатив Газпрома совместно с проектом ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга», ИТМО и музеем-заповедником «Царское Село» при поддержке технологического партнера Yandex Сloud.