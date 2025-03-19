Два моста через Фонтанку отреставрируют в Петербурге

СПб ГБУ «Мостотрест» открыл тендеры на сайте госзакупок по подготовке проектной документации до 31 мая 2026 года.

Работу над проектом реставрации моста Ломоносова оценивают в 2,68 млн рублей. От подрядчика просят предусмотреть работы по реставрации свода моста, промежуточных опор и декоративных элементов, перильного ограждения, конструкций металлического пролетного строения, а также ремонту дороги и тротуаров «при необходимости». Такие же требования и сумма контракта прописаны и для реставрации Обуховского моста.

Также в планах привести в порядок участок на правом берегу набережной Крюкова канала (от моста Декабристов до Матвеева) и участок правого берега набережной Фонтанки (участок от Горсткина до Обуховского моста). На разработку обоих проектов собираются потратить 2,1 млн рублей и 3,2 млн рублей соответственно. Во время работ должны восстановит перильное ограждение, облицовку, тротуары и дорожное полотно.