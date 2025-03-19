Эксклюзив: в реставрируемом Доме Радио нашли неизвестные фрагменты живописи

Роспись долгое время была скрыта от глаз. Специалисты смогли ее обнаружить в процессе разбора обшивок стен в зале на пятом этаже, где ранее была одна из студий Пятого канала. За картонными акустическими панелями оказались заполненные строительным мусором три глубокие полукруглые ниши — экседры с фрагментами живописи, закрашенной масляной краской. После расчистки ниш реставраторы взяли образцы росписи для исследования химического состава и провели работы по ее укреплению и консервации, заклеив специальной особо прочной бумагой.

«Лабораторная экспертиза показала, что живопись выполнена с использованием натуральных пигментов и относится к началу XX века — периоду постройки здания Благородного собрания. Каждая такая находка для нас — это возможность восстановить утраченные интерьеры и бережно раскрыть исторические слои здания-памятника. Подобные открытия позволяют увидеть его глазами создателей, установить связь с прошлым. Хотя это требует дополнительных исследований и корректировок в проекте, наша главная цель – вернуть исторический облик здания, и результат оправдает затраченные усилия», — рассказала специально для Собака.ru Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ.

«Найден еще один утраченный фрагмент, что приближает нас к полному восстановлению Дома Радио. После перепланировки зала и переноса располагавшихся здесь гардеробных для открытия стены, мы планируем интегрировать экседры в архитектурное оформление. Сама живопись будет полностью музеефицирована и очищена от поздних наслоений масляной краски. Это позволит восстановить подлинный декор зала, а также даст более полное представление о первоначальном замысле архитектора и художника», — отметила Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация».

Сейчас архитекторы бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры», которые отвечают за будущие интерьеры Дома Радио, прорабатывают новую планировку пространства. В будущем тут будет хоровая, где резиденты Дома Радио смогут готовиться к выступлениям. Работы планируют завершить в конце 2026 года, после чего Дом Радио откроется как многофункциональный культурный центр.

Здание Дома Радио на углу Малой Садовой и Итальянской улиц в Петербурге построили в 1912-1914 годах по проекту Василия Косякова для Благородного собрания. В 1933 году постройку заняло Ленинградское радио. С 2019 года — центр культуры и искусств, официальная резиденция оркестра, хора и танцевальной труппы musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.

Восстановлением памятника занимаются специалисты «НИиПИ Спецреставрация» и «Специализированного строительного управления — 5». Автором концепции будущего пространства стало архитектурное бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры». Реставрация и создание современного облика Дома Радио как культурного центра — проект ВТБ в рамках программы банка «Культурная страна».