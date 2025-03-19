18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Эксклюзив: в реставрируемом Доме Радио нашли неизвестные фрагменты живописи

Живопись нашли в зале на пятом этаже, где ранее находилась одна из студий Пятого канала. Специалисты считают, что роспись относится к началу ХХ века, когда здание только строили. Изображения сохранят, изучат и восстановят.

Предоставлено пресс-службой ВТБ
Предоставлено пресс-службой ВТБ

Роспись долгое время была скрыта от глаз. Специалисты смогли ее обнаружить в процессе разбора обшивок стен в зале на пятом этаже, где ранее была одна из студий Пятого канала. За картонными акустическими панелями оказались заполненные строительным мусором три глубокие полукруглые ниши — экседры с фрагментами живописи, закрашенной масляной краской. После расчистки ниш реставраторы взяли образцы росписи для исследования химического состава и провели работы по ее укреплению и консервации, заклеив специальной особо прочной бумагой.

«Лабораторная экспертиза показала, что живопись выполнена с использованием натуральных пигментов и относится к началу XX века — периоду постройки здания Благородного собрания. Каждая такая находка для нас — это возможность восстановить утраченные интерьеры и бережно раскрыть исторические слои здания-памятника. Подобные открытия позволяют увидеть его глазами создателей, установить связь с прошлым. Хотя это требует дополнительных исследований и корректировок в проекте, наша главная цель – вернуть исторический облик здания, и результат оправдает затраченные усилия», — рассказала специально для Собака.ru Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ.

«Найден еще один утраченный фрагмент, что приближает нас к полному восстановлению Дома Радио. После перепланировки зала и переноса располагавшихся здесь гардеробных для открытия стены, мы планируем интегрировать экседры в архитектурное оформление. Сама живопись будет полностью музеефицирована и очищена от поздних наслоений масляной краски. Это позволит восстановить подлинный декор зала, а также даст более полное представление о первоначальном замысле архитектора и художника», — отметила Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация».

Сейчас архитекторы бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры», которые отвечают за будущие интерьеры Дома Радио, прорабатывают новую планировку пространства. В будущем тут будет хоровая, где резиденты Дома Радио смогут готовиться к выступлениям. Работы планируют завершить в конце 2026 года, после чего Дом Радио откроется как многофункциональный культурный центр.

Здание Дома Радио на углу Малой Садовой и Итальянской улиц в Петербурге построили в 1912-1914 годах по проекту Василия Косякова для Благородного собрания. В 1933 году постройку заняло Ленинградское радио. С 2019 года — центр культуры и искусств, официальная резиденция оркестра, хора и танцевальной труппы musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.

Восстановлением памятника занимаются специалисты «НИиПИ Спецреставрация» и «Специализированного строительного управления — 5». Автором концепции будущего пространства стало архитектурное бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры». Реставрация и создание современного облика Дома Радио как культурного центра — проект ВТБ в рамках программы банка «Культурная страна».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: