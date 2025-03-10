«Третье место» (он же Нарышкина-Лопухиных-Победоносцева) ждет редевелопмент

«Мы не фанаты реставраций «катком», когда при восстановлении из вековой архитектуры и исторических интерьеров уходит все живое. Нам ближе консервация с бережной реставрацией и не менее бережным приспособлением. И потом — вы же видели залы в особняке: делать здесь «евроремонт» — немыслимо. Мы понимали: чтобы сохранить здесь эту эстетику итальянского палаццо, мы будем работать над проектом приспособления долго и тщательно. Венецианскую хартию никто не отменял», — рассказала для Собака.ru героиня премии «Женщины меняют Петербург» Ольга Звагольская, выпускница школы искусств Masters по специальности «арт-менеджмент», юрист и магистр конституционного права в анамнезе. Она вместе с мужем, IT-гуру Дмитрием Гачко, купили особняк на Литейном проспекте.

Героиня отметила, что проект приспособления под современное использование уже есть, его готовили в течение четырех лет, «чтобы всерьез погрузиться в историю здания, чтобы сделать проект продуманным и качественным». Теперь остается получить «ОК от КГИОП».

«Мы хотим вернуть особняку его историю, поэтому, придумывая новые проекты «Третьего места», часто вспоминаем то, что здесь происходило. Здесь был кинотеатр, куда ленинградцы ходили смотреть фильм «Эммануэль», — и мы делаем показы. Был Музей Октябрьской железной дороги — и мы делаем выставочное пространство для современного искусства. Мы хотим законсервировать все, что сможем. Даже сохраним историческую надпись «Книжный склад» во втором дворе. Она осталась от склада народовольческой литературы, в котором бывал Ленин, а владела им Александра Калмыкова. Эта яркая оппозиционерка занималась женским образованием в России и дружила с будущим вождем пролетариата, говорят, он часто заходил за книгами прямо с вокзала», — отметила Звагольская.



В планах реставрировать здание этапами, чтобы особняк продолжал оставаться на связи с петербуржцами. А после всех работ в доме будет мультифункциональное пространство:

«Идеальным (и очень петербургским!) местом, чтобы не хотелось выходить отсюда примерно никогда (ну или хотя бы точно провести здесь весь уик-энд!). Гостиница на 50 номеров и спа (надеемся, в конце 2027-го мы его запустим!). Ресторан высокой кухни займет залы вдоль Литейного — мы восстановим балкон, и гости смогут на него выходить. В кабинете Победоносцева обустроим культурный бар. Начиная с Белого зала пойдет выставочное пространство с лекторием. А еще — только не смейся — мы хотим продолжить устраивать вечеринки во дворе, а балконы отеля как раз выходят во двор. Поэтому мы придумали концепцию танцующих балконов!» — добавила Звагольская.