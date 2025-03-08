18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Историко-культурная экспертиза одобрила проект капитального ремонта метро «Кировский завод»

Проект предусматривает реставрацию фасадов и интерьеров наземного павильона, интерьеров перронного зала и наклонного входа. Акт уже опубликован на сайте КГИОП.

Felix Lipov / Shutterstock.com

В частности, предусмотрена реставрация штукатурной отделки и архитектурного декора, лепного декора, мраморной облицовки, гранитной облицовки полов, колонн и постаментов торшеров из искусственного мрамора, металлических решеток, окон и дверей, выполненных из дуба.

В наклонном ходе планируют отреставрировать торшеры, вентиляционные решётки, барельефы, элементы дверей и плафонов из стекла, а также бюст Владимиру Ленину. Работы предполагается проводить без закрытия станции.

Ранее мы писали о том, что вестибюли двух новых станций метро благоустроят до конца июля. Конкурс на проведение работ по благоустройству территорий возле «Казаковской» (она же «Юго-Западная») и «Путиловской» Красносельско-Калининской линии выиграла компания «Возрождение».
 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: