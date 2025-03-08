Историко-культурная экспертиза одобрила проект капитального ремонта метро «Кировский завод»

В частности, предусмотрена реставрация штукатурной отделки и архитектурного декора, лепного декора, мраморной облицовки, гранитной облицовки полов, колонн и постаментов торшеров из искусственного мрамора, металлических решеток, окон и дверей, выполненных из дуба.

В наклонном ходе планируют отреставрировать торшеры, вентиляционные решётки, барельефы, элементы дверей и плафонов из стекла, а также бюст Владимиру Ленину. Работы предполагается проводить без закрытия станции.

Ранее мы писали о том, что вестибюли двух новых станций метро благоустроят до конца июля. Конкурс на проведение работ по благоустройству территорий возле «Казаковской» (она же «Юго-Западная») и «Путиловской» Красносельско-Калининской линии выиграла компания «Возрождение».

