На территории бывшей Петербургской макаронной фабрики сделают жилой комплекс бизнес-класса

Автор архитектурной концепции проекта — студия INTERCOLUMNIUM под руководством члена Союза архитекторов России Подгорного. Общая площадь жилого комплекса «Знатный» от группы компаний «Вертикаль» составит 22,9 тысяч квадратных метров. Этажность будущих жилых зданий на территории бывшего макаронного завода составит 10-12 этажей. В рамках проекта предусмотрена также реконструкция исторического здания 1957 года и приспособление его под современное использование (бизнес-центр).

«Команда Группы компаний «Вертикаль» работает над проектом в парадигме: знать прошлое — жить настоящим — строить будущее. Поэтому история места и узнаваемый архитектурный стиль классического Московского района нашли свое отражение в облике нашего проекта: пластика фасада, ритм окон, архитектурные доминанты — арки высотой в 3 этажа, элементы индустриального стиля — кирпичный фасад», — рассказал специально для Собака.ru генеральный директор ГК «Вертикаль» Алексей Гавриш.

Концепция благоустройства внутреннего двора заключается в объединении внешнего облика здания и внутреннего двора, что позволило создать гармоничную среду сомасштабную человеку. Геопластика позволяет функционально структурировать пространство, а разнообразие растений формирует зеленый каркас внутреннего пространства и делают его всесезонным.

Дополнительно в рамках проекта девелопер построит встроенный на первых двух этажах детский сад на 80 мест и софинансирует строительство дополнительного образовательного корпуса школы № 703.

Шестиэтажное здание бывшей Петербургской макаронной фабрики акционерного общества «М. Иванов и Н. Гольдберг» возвели в 1914 году по проекту архитектора Иосифа Долгинова. Фабрика была оснащена передовым оборудованием своего времени. В постсоветское время фабрика продолжила работу под названием «Петербургская макаронная фабрика», но в 2018 году производство остановили, а историческое здание приспособили под бизнес-центр. Сейчас группа компаний «Вертикаль» занялась редевелопментом территории под ЖК «Знатный». Ввод в эксплуатацию комплекса намечен на третий квартал 2027 года.