Для строительства продолжения набережной Макарова потратят почти 10 млрд рублей

На сайте госзакупок сказано, что начальная сумма контракта оценивается в 9,9 млрд рублей. За первый этап необходимо подготовить территорию под строительство, провести комплекс работ по устройству тротуаров и озеленению территории, комплекс работ по сооружению устоев, монтажу пролетного строения и мостового полотна, а также обустройство набережной и подземного пешеходного перехода.

Заявки на конкурс будут принимать до 20 марта 2025 года, итоги подведут 25 марта. От подрядчика требуют завершить работы не позднее 28 апреля 2028 года, рабочую документацию надо разработать не позднее 7 октября 2026 года. А действие контракта продлится до февраля 2029 года.

Напомним, о продолжении набережной Макарова заявляли еще в Генплане в 2019 году. К 2026 году планировали соединить две уже существующие части набережной Макарова и улучшить транспортную связь с ЗСД.

Напомним, что в Петербурге продлят набережную Макарова с мостом через Смоленку. Смольный одобрил проект планировки территории для строительства нового участка набережной Макарова с мостом через реку Смоленку. К 2026 году участок будет соединять две уже существующие части набережной. Он протянется от 2-й линии Васильевского острова до моста через остров Серный.

Ранее стало известно, что в Петербурге собираются срубить целый парк за 90 копеек. Под вырубку пойдут деревья в общественном парке «Заросли». Все ради строительства продолжения набережной Макарова.