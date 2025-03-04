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Реставрации

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«Толстовский дом» на Рубинштейна ждет реставрация за 701 млн рублей

Бывший доходный дом графа Михаила Толстого планируют привести в порядок к концу 2027 года. При этом состояние многих деталей фасадов и стен оценивают как неудовлетворительное.

Комитет по госзаказу запустил конкурс с начальной ценой в 701,5 млн рублей. Проектировщики и эксперты оценивают состояние стен исторического дома на Рубинштейна, 15-17, архитектурного декора и цоколя как неудовлетворительное. Некоторые балконы ранее срезали из-за аварийного состояния, а оставшиеся стали небезопасны. Их рекомендовали заменить. Террасу оценивают как аварийную, а фундамент необходимо дополнительно гидроизолировать.

От подрядчика требуют отреставрировать кирпичную кладку, лепной декор, каменный декор, скульптуры, балконы и лоджии, вентиляционные решетки, окна, двери, цоколь. Также в перечне работ значатся замена водосточных труб, отремонтировать крыльцо, установить пластиковые окна.

Исполнить контракт необходимо до 9 декабря 2027 года. Работы будут проводить поэтапно, и оплачиваться работы также будут частями.

Дом Толстого находится между набережной реки Фонтанки и улицей Рубинштейна. Здание построили в начале XX века по проекту архитекторы Федора Лидваля в стиле северный модерн. Сегодня постройка внесена в список объектов культурного наследия регионального значения. В нем 28 парадных, три двора-колодца, 174 жилых и 26 нежилых помещений.

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