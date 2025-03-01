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Реставрации

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Показываем, как будет выглядеть благоустройство набережной Смоленки между Наличным и Уральским мостами

В Петербурге согласовали проект благоустройства территории. На набережной установят скамейки, сделают дорожки и смотровую площадку для маломобильных групп, высадят деревья, кустарники и цветы.

Shutterstock.com

Накануне проект благоустройства набережной реки Смоленки от Наличного моста до Уральской улицы представили на отчете главы Василеостровского района. Там установят скамейки, проложат дорожки и сделают смотровую площадку для маломобильных групп. Она появится рядом с центром для инвалидов на Камской улице, пишет «Фонтанка»

Также проект предусматривает высадку деревьев, цветников и кустарников. При этом существующие зеленые насаждения пообещали сохранить. Само благоустройство планируют начать не ранее 2026 года.

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