Показываем, как будет выглядеть благоустройство набережной Смоленки между Наличным и Уральским мостами

Накануне проект благоустройства набережной реки Смоленки от Наличного моста до Уральской улицы представили на отчете главы Василеостровского района. Там установят скамейки, проложат дорожки и сделают смотровую площадку для маломобильных групп. Она появится рядом с центром для инвалидов на Камской улице, пишет «Фонтанка»

Также проект предусматривает высадку деревьев, цветников и кустарников. При этом существующие зеленые насаждения пообещали сохранить. Само благоустройство планируют начать не ранее 2026 года.