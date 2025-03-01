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Для капремонта Кронверкского моста заключили новый договор

Переправу, которая соединяет Петроградский и Заячий острова, по новому договору должны отремонтировать до 1 декабря 2025 года.

Roman Sibiryakov / Shutterstock.com

ГБУ «Мостотрест» заключило 28 февраля контракт на реконструкцию сооружения с ООО «Проектно-строительное бюро «Жилстрой». Цена контракта — 196,7 млн рублей, следует из данных на портале госзакупок. Завершить работы необходимо до 1 декабря 2025 года. Финансироваться строительно-монтажные работы будут из бюджета Петербурга.

«Промежуточные опоры моста находятся в целом в неудовлетворительном состоянии», — говорится в технической документации.

На мосту планируют провести демонтаж пролетного строения, промежуточных опор, сооружение нового свайного поля и новых опор, монтаж пролетного строения, а также покраска конструкции.

Напомним, 18 февраля «Мостотрест» расторг контракт, который заключили осень 2024 года, с ООО «Наследие». Заказчик посчитал, что компания исполняет контракт ненадлежащим образом. В тот же день объявили о проведении нового конкурса.

Кронверкский мост построили в 1938 году по проекту инженера путей сообщения Петра Степнова на месте стоявшего с 1875 года моста. В 1947 году переправу впервые капитально отремонтировали. В 1977 году деревянные пролеты моста заменили на металлические и добавили перила.

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