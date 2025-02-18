Показываем, как в Доме Радио идет восстановление исторической крыши

Внутри здания полным ходом ведут строительные работы. Специалисты раскрыли зашитые металлом во время Великой Отечественной войны световые фонари для проверки их состояния, ремонта и восстановления.

«У Дома Радио необычная конструкция крыши. Она включает в себя стеклянные элементы для естественного освещения здания — это зенитные фонари, которые были укрыты металлом еще во время Великой Отечественной войны. Восстановив их, мы вернем в пространство солнечный свет, как это было изначально задумано архитекторами. При реконструкции нам важно сохранить особый дух здания, поэтому специалистам предстоит большая работа по историческим чертежам и с применением современных технологий», — рассказала Дарья Филиппова, управляющий директор — старший вице-президент ВТБ.

На время работ Дом Радио для защиты от дождя и снега укрыли временной крышей, а старую кровлю площадью 2,3 тысячи квадратных метров разобрали: сняли все покрытие, деревянный каркас и опоры. Прежние конструкции заменят на стальные, а существующие металлические элементы укрепят и покроют защитой от огня.

«Реставрация и восстановление кровли — важный этап проекта, который позволит улучшить эксплуатационные характеристики всего здания. Необходимо отреставрировать и усилить исторические клепаные фермы, заменить обрешетку и окрытие, обезопасить объект от попадания осадков и подготовить крышу для размещения вентиляционного и климатического оборудования. При этом мы сохраняем сложную конфигурацию кровли Дома Радио, которая находится под охраной государства, и восстанавливаем ее утраченные исторические элементы», — отметила Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация».

Реставрация Дома Радио — проект ВТБ в рамках программы банка «Культурная страна», все работы планируют завершить в конце 2026 года.

«Зенитные фонари — одна из архитектурных ценностей Дома Радио, которая сохранилась до наших дней. Поэтому во время работы над проектом мы однозначно решили, что фонарям необходимо вернуть изначальную функцию и вновь впустить в интерьеры естественный свет. При этом мы предусмотрели закрытие зенитных фонарей, когда это будет необходимо. Это решение формирует гибкость для создания разных сценариев пространств Дома Радио и воплощения идей резидентов», — прокомментировала Ольга Лаврентьева, руководитель интерьерных проектов, партнер бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры».

Дом Радио закрыли на реставрацию в апреле 2024 года. Одним из первых этапов работ был демонтаж основного объема поздних конструкций и выявление подлинных элементов архитектуры здания. В ноябре того же года приступили к восстановлению его исторических интерьеров. Сейчас, кроме кровли, специалисты реставрируют архитектурно-художественную отделку аванзала, фойе и других помещений, восстанавливают и укрепляют основные лестницы и ремонтируют существующие конструкции всего здания.