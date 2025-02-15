Старинную ограду сквера у Казанского собора должны отреставрировать к середине следующего года

Власти города уже объявили соответствующую закупку, а работы будут профинансированы за счет городского бюджета. Кто именно станет исполнителем реставрации, пока не решено — заявки на конкурс будут приниматься до 6 марта 2025 года.

Как следует из данных Госзакупок, речь идет о разработке проектной документации на реставрацию и ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Ограда сквера» на Казанской улице, 3.

Напомним, что в декабре КГИОП потребовал демонтировать с фасада Казанского собора на Невском проспекте крепления, которые используются для размещения электросетей и контактной сети троллейбусной линии.