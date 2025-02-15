Старинную ограду сквера у Казанского собора должны отреставрировать к середине следующего года

Подрядчику предстоит разработать проект реставрации в течение 15 дней после заключения контракта, а сами работы должны быть завершены до 31 июля 2026 года. Начальная цена контракта — 3,1 млн рублей.
Власти города уже объявили соответствующую закупку, а работы будут профинансированы за счет городского бюджета. Кто именно станет исполнителем реставрации, пока не решено — заявки на конкурс будут приниматься до 6 марта 2025 года.
Как следует из данных Госзакупок, речь идет о разработке проектной документации на реставрацию и ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Ограда сквера» на Казанской улице, 3.
Напомним, что в декабре КГИОП потребовал демонтировать с фасада Казанского собора на Невском проспекте крепления, которые используются для размещения электросетей и контактной сети троллейбусной линии.
Комментарии (0)