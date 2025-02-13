Исследование: реконструируемые исторические здания все чаще становятся площадками для бизнес-центров

В этом году достроят и реконструируют 15 зданий с площадью под аренду в 135 тысяч квадратных метров, предназначенных под офисное использование. Среди строящихся объектов только два здания относятся к классу А — «Невская Ратуша» (корпусы 8 и 9), где все площади сдали в аренду еще на этапе строительства, а также «Северная Пальмира», большая часть помещений которой также уже «забронирована», рассказали в консалтинговой компании NF GROUP.

Среди объектов класса В, которые планируют вводить в 2025 году, большая часть площадей (68%) — объекты реконструкции. В настоящее время на стадии реконструкции под бизнес-центры находятся такие исторические объекты, как здание Министерства внутренних дел на Фонтанке, корпуса бумагопрядильной фабрики на улице Красного Курсанта, здание Карточной фабрики на проспекте Обуховской Обороны, здание заводоуправления Сталепрокатного завода на Васильевском острове, здание товарной конторы Варшавского вокзала и другие.

По словам директора департамента офисной недвижимости NF GROUP в Петербурге Регины Волошенко, доля объектов реконструкции под офисные нужды в городе традиционно высока.

«По данным на начало 2025 года лишь 59% площадей офисов класса А и В представляют собой новое строительство, а 41% – это реконструкция. Бизнес-центрами становятся бывшие доходные дома, советские производственные цеха и дореволюционные мануфактуры, бани, типографии, издательства и др. В Санкт-Петербурге по-прежнему существует потенциал для редевелопмента исторических зданий под офисные или другие нужды. При нехватке свободных площадей под застройку в центральной части города такие здания интересны девелоперам», — заявила Волошенко.