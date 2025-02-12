В Петербурге станет на 650 памятников архитектуры больше после изменения правил охраны культурных объектов

«Собрание приняло за основу законопроект, которым предусматривается новая редакция границ объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга... В частности, состав охраняемых элементов историко-градостроительной среды предлагается увеличить на 650 объектов за счет памятников советской архитектуры», — говорится в сообщении на странице парламента в соцсети ВКонтакте.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко отметил, что поправки в законодательство об охранных зонах объектов культурного наследия нужны из-за корректировки федерального законодательства. Чиновник также добавил, что новый закон не приведет к сокращению охраняемых объектов. Наоборот, появится 650 новых за счет памятников архитектуры СССР, которые были возведены после 1917 года и ранее не имели охранный статус.

Законопроект предполагает ввести новые категории объектов культурного наследия, ценных для городской среды. При этом постройки, которые возводили до 1917 года, но которые не войдут в перечень ценных, будут охраняться как исторические. Для наиболее ценных зданий запретят мансарды и другие изменения, в «менее ценных» объектах разрешат вносить косметические изменения.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект закона согласован министерством культуры РФ, а проект расширения зон охраны объектов культурного наследия прошел общественные обсуждения и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.