Исторический дом Иофа отреставрируют и приспособят под четвертую сцену Мариинского театра

Совет по сохранению культурного наследия при Правительстве Петербурга одобрил концепцию приспособления здания на Лермонтовском, 14. Пока основная сцена Мариинского театра будет закрыта на реставрацию, обновленный дом Иофа станет временной заменой.
Здание первой сцены Мариинского театра планируют закрыть на реставрацию. К этому времени должны привести в порядок и приспособить дома Иофа, чтобы Мариинский театр мог полноценно в нем функционировать. В здании четвертой сцены Мариинского театра разместят зрительный зал на 800 посадочных мест.
«Концепцией предлагается увеличение высоты конька кровель для размещения зрительного зала и колосников, а также устройство подземного пространства для вспомогательных функций. Архитектурное решение надстраиваемой части здания в течение полугода обсуждалось и дорабатывалось на специально созданной рабочей группе при КГИОП. В результате долгой оживленной дискуссии Совет рекомендовал принять за основу для дальнейшего проектирования образец классического подхода оформления театральных сцен и залов», — отметили в пресс-службе КГИОП. Также Совет рекомендовал дополнительно проработать архитектурное решение фасада.
После завершения реставрации исторического здания четвертую сцену будут использовать для детских спектаклей и в качестве дополнительной репетиционной площадки.
Здание на углу Лермонтовского проспекта и Садовой улицы в 1916 году реконструировали для купца 2-й гильдии, владельца антикварного магазина «Iоф и Ко» Ш.З. Иофа, под театр миниатюр с кинематографом по проекту Иосифа Лангбарда.
После 1917 года театр миниатюр ликвидировали, с 1923 года в здании находился кинотеатр. С 2006 года там работал Дом молодежи «Рекорд». А с конца 2023 года историческое здание было в частично аварийном состоянии и его передали Мариинскому театру.
Комментарии (0)