Исторический дом Иофа отреставрируют и приспособят под четвертую сцену Мариинского театра

Здание первой сцены Мариинского театра планируют закрыть на реставрацию. К этому времени должны привести в порядок и приспособить дома Иофа, чтобы Мариинский театр мог полноценно в нем функционировать. В здании четвертой сцены Мариинского театра разместят зрительный зал на 800 посадочных мест.

«Концепцией предлагается увеличение высоты конька кровель для размещения зрительного зала и колосников, а также устройство подземного пространства для вспомогательных функций. Архитектурное решение надстраиваемой части здания в течение полугода обсуждалось и дорабатывалось на специально созданной рабочей группе при КГИОП. В результате долгой оживленной дискуссии Совет рекомендовал принять за основу для дальнейшего проектирования образец классического подхода оформления театральных сцен и залов», — отметили в пресс-службе КГИОП. Также Совет рекомендовал дополнительно проработать архитектурное решение фасада.

После завершения реставрации исторического здания четвертую сцену будут использовать для детских спектаклей и в качестве дополнительной репетиционной площадки.

Здание на углу Лермонтовского проспекта и Садовой улицы в 1916 году реконструировали для купца 2-й гильдии, владельца антикварного магазина «Iоф и Ко» Ш.З. Иофа, под театр миниатюр с кинематографом по проекту Иосифа Лангбарда.

После 1917 года театр миниатюр ликвидировали, с 1923 года в здании находился кинотеатр. С 2006 года там работал Дом молодежи «Рекорд». А с конца 2023 года историческое здание было в частично аварийном состоянии и его передали Мариинскому театру.