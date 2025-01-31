Посмотрите, как выглядит Консерватория имени Римского-Корсакова после реставрации — здание было закрыто 10 лет!

В конце 2024-го завершили реставрацию Консерватории имени Римского-Корсакова. Живопись художников Андрея Рябушкина и Василия Беляева (авторов эскизов мозаик Спаса на Крови!) и акустическая система XIX века: первый концерт уже в 2025 году! Собака.ru показывает, как сейчас выглядит здание.
Здание первой в России консерватории (альма-матер Шостаковича, Прокофьева, Гнесина, Курентзиса!) построено в 1896 году на месте Каменного театра Антонио Ринальди. Проект в духе итальянского Возрождения — самая значимая работа гражданского инженера Владимира Владимировича Николя. Концепция предполагала частичное сохранение прежнего фундамента, стен и пристройку новых помещений.
Сенсацией стал Малый зал: стены обшили еловыми досками с отступом от кирпичной кладки, чтобы добиться хорошей акустики. Установили орган немецкой фирмы E. F. Walcker. А художник Андрей Рябушкин исполнил плафон с изображением Аполлона Мусагета, его жены Каллиопы, сына Орфея, муз Полигимнии и Эвтерпы.
Пережив революции, Великую Отечественную войну, архитектурный памятник пришел в упадок. Первая реставрация после капитального ремонта середины 1960-х началась лишь в 2014 году. За десять лет объект сменил несколько подрядчиков. В 2021-м восстановление здания поручили публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» (в портфолио — ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве!) и АО «Политехстрой-Сварго» (реставрируют и реконструируют московский Политех!). Вернуть зданию облик 1912 года смогли к концу 2024-го. Специалисты усилили фундамент, бережно привели в порядок фасады и выкрасили их в исторический светло-бежевый оттенок. Отреставрировали живопись, лепной декор, метлахскую плитку и сохранили акустическую систему XIX века — специальные еловые фальш стены, которые делают звук чище. Внутренние дворы накрыли стеклянными куполами — их приспособят под зоны отдыха.
По согласованию с КГИОП вернули исторический светло-бежевый цвет, как при жизни гражданского инженера Владимира Владимировича Николя. После 1917 года железные козырьки были утрачены — сегодня воссозданы по архивным документам. Большую часть лепного декора удалось сохранить и отреставрировать
Парадная лестница выполнена из итальянского мрамора Бьянка Каррара. Спроектирована и построена по образцу главной лестницы Михайловского дворца. На 46 ступенях специалисты заменили лишь фрагменты шести
На стенах и внутреннем своде отреставрировано более 300 квадратных метров лепного декора — процент утрат составляет менее 5% от общего объема
Специалисты обнаружили порядка 14 слоев краски: от фисташкового до пастельного тона белого
Парадную лестницу освещает оригинальная двухметровая хрустальная люстра из 10 ярусов. Утраченный дореволюционный хрусталь специалисты искали у антикваров
Интерьеры Домовой церкви были оформлены художниками Андреем Рябушкиным и Василием Беляевым — авторами эскизов мозаик для собора Спаса на Крови. В конце 1920-х помещение церкви разделили перекрытием на два этажа, живопись закрасили. Во время расчисток реставратором удалось обнаружить ее часть
В поисках картонов Андрея Рябушкина и Василия Беляева специалисты обращались в архивы Костромы и Ростова Великого. Известно, что авторы вдохновлялись мотивами древнерусских фресок церкви Ильи Пророка XVII века в Ярославле
Помещение Домовой церкви консерватория приспособит под класс церковного пения
Руководитель подразделения ППК «Единый заказчик»:
«Самым сложным этапом стало восстановление Домовой церкви, интерьеры которой были оформлены художниками Андреем Рябушкиным и Василием Беляевым. В результате многочисленных перестроек росписи частично утрачены, а уцелевшие фрагменты были закрашены. Специалистам строительной компании удалось очистить порядка 14 слоев штукатурки и обоев, отреставрировать и воссоздать композиции».
В Малом зале Глазунова отреставрировали живопись, лепной декор и сохранили акустическую систему XIX века — специальные еловые фальш стены, которые делают звук чище
Отреставрировали оригинальный орган немецкой фирмы E. F. Walcker. Во время реконструкции музыкальный инструмент поместили в деревянный саркофаг
Руководитель реставрационного отдела АО «Политехстрой-Сварго»:
«Не обошлось без находок! Под перекрытием пола фойе Малого зала мы обнаружили фрагмент настенной живописи первой трети XIX века. Тогда на месте первого российского музыкального учебного заведения был Большой театр, восстановленный после пожара архитектором Антуаном Модюи в 1812–1817 годах. Этот факт подтверждают архитектурные планы и архивные гравюры. Предположительно, монохромная роспись располагалась по верху стен помещения у северной стены Большого театра. Реставраторы совместно со специалистами КГИОП музеефицировали этот участок. В 2025 году гости консерватории смогут увидеть его под специальным стеклом!»
Большой зал Рубинштейна утратил акустические свойства в советское время — после революции здесь получил прописку кинотеатр. Сегодня помещение оснастили технологиями переменной акустики — такая есть всего у нескольких концертных залов в России. Ждем первое выступление в 2025 году!
Фото: Елизавета Медунецкая, архив ППК «Единый заказчик в сфере строительства»
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