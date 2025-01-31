Посмотрите, как выглядит Консерватория имени Римского-Корсакова после реставрации — здание было закрыто 10 лет!

Здание первой в России консерватории (альма-матер Шостаковича, Прокофьева, Гнесина, Курентзиса!) построено в 1896 году на месте Каменного театра Антонио Ринальди. Проект в духе итальянского Возрождения — самая значимая работа гражданского инженера Владимира Владимировича Николя. Концепция предполагала частичное сохранение прежнего фундамента, стен и пристройку новых помещений.

Сенсацией стал Малый зал: стены обшили еловыми досками с отступом от кирпичной кладки, чтобы добиться хорошей акустики. Установили орган немецкой фирмы E. F. Walcker. А художник Андрей Рябушкин исполнил плафон с изображением Аполлона Мусагета, его жены Каллиопы, сына Орфея, муз Полигимнии и Эвтерпы.

Пережив революции, Великую Отечественную войну, архитектурный памятник пришел в упадок. Первая реставрация после капитального ремонта середины 1960-х началась лишь в 2014 году. За десять лет объект сменил несколько подрядчиков. В 2021-м восстановление здания поручили публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» (в портфолио — ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве!) и АО «Политехстрой-Сварго» (реставрируют и реконструируют московский Политех!). Вернуть зданию облик 1912 года смогли к концу 2024-го. Специалисты усилили фундамент, бережно привели в порядок фасады и выкрасили их в исторический светло-бежевый оттенок. Отреставрировали живопись, лепной декор, метлахскую плитку и сохранили акустическую систему XIX века — специальные еловые фальш стены, которые делают звук чище. Внутренние дворы накрыли стеклянными куполами — их приспособят под зоны отдыха.