Театр «Лицедеи» может занять особняк Долгоруковой на Литейном

Здание на углу Фурштатской улицы и Литейного проспекта занимает площадь в 5,1 тысяч квадратных метров. Ранее объект принадлежал ООО «Дворец Олимпия», которое входит в основанный Михаилом Мирилашвили холдинг «Петро мир». Теперь же компания «И-Инвест», которая принадлежит гендиректору ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» Валерию Ледовских и его партнеру Сергею Сухорукову, выкупила данное здание.

Компания-покупатель раньше управляла офисно-торговым комплексом «Толстой сквер», который в конце прошлого года продала Альфа-банку. В этом же здании находился и театр «Лицедеи», пишет «КоммерсантЪ-СПб». Издание также сообщает со ссылкой на источник, что дворец «Олимпия» выкупили именно для переезда театра из комплекса «Толстой сквер», потому что банк собирался полностью занять здание комплекса.

Здание особняка Долгоруковой построили в XIX веке. Но является памятником архитектуры. С конца 90-ых историческое здание переделали под культурно-развлекательный клуб. А позже, когда игорный бизнес запретили в 2009 году, из особняка сделали площадку для проведения концертов, свадеб, корпоративов и других мероприятий.