Из исторической дачи Кочкина в Сестрорецке переделают под гостиницу или апарты

Собственник компании ООО «Белла Терра» Максим Филипович получил дачу площадью около 600 квадратных метров в аренду по программе «Рубль за метр». Здание планируют приспособить под небольшую гостиницу или апартаменты, сообщил бизнесмен для «Делового Петербурга».

В начале ХХ века дом предполагался под использование, как дача, но в советское время его переделали под многоквартирный дом. После расселения его перевели в нежилой фонд. Владелец компании-победителя отметил, что дача находится в ужасном состоянии: оно не раз горело, многие элементы не пережили происшествий, и на данный момент от вековой постройки сохранился несущий каркас — не осталось не только элементов внутренней отделки, но и кровли.

«Сейчас надо решать, как работать с сохранившимися конструкциями и как подключить инженерные сети», — говорит предприниматель, добавляя, что в будущий проект планируют инвестировать 100 млн рублей, но есть вероятность, что сумма может вырасти до 130-140 млн рублей.

«При работе с памятниками составить точную смету достаточно непросто, тем более это невозможно при работе с деревянными объектами культурного наследия, где буквально нужно оценивать каждую балку», — отметил Филипович.

Он также предположил, что проект могут закончить и раньше семилетнего срока, который отводиться по программе на приспособление исторического здания. Более точные сроки будут понятны после начала работ.