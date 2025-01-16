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Реставрации

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Смольный подготовил законопроект о корректировке охранных зон

Законопроект о корректировке зон охраны объектов культурного наследия и исторических зданий (закон № 820-7) в Петербурге отправили на прохождение антикоррупционной экспертизы. В предыдущей версии закона хотели поделить исторические здания на три категории, в одной из которых были бы «не ценные объекты», которые можно было бы сносить.

Shutterstock.com

В нынешней редакции законопроекта появились ценные средовые и ценные рядовые исторические здания. Они не входят в список объектов культурного наследия. Однако у первой категории есть соответствующие средовые характеристики (в том числе восстановленные объекты охраняемой среды), у вторых — сохранились подлинные архитектурно-художественные решения, в том числе дворовые фасады, которые образуют композиционно завершенные внутриквартальные пространства и которые сохранили первоначальную объемно-пространственную композицию. В предложенном списке ценных средовых 915 зданий, ценных рядовых — 4 657 зданий, пишет «Фонтанка».

В предыдущей версии законопроекта был вариант разделения исторических зданий на три категории. Одна из которых вводила понятие «несредовых объектов» и позволяла сносить такие здания. Однако позже от этой идеи о создании списка «не ценных объектов» в законопроекте отказались.

Также скорректировали и определение исторического здания. Не тронутым оставили здания в исторических районах города и Невском районе, построенные до 1917 года включительно, в остальных районах — построенные до 1957 года включительно, а также деревянные 12-этажные здания, построенные до 1917 года включительно. При этом здания из списка ценных объектов из этого определения исключают, но запрет на снос исторических зданий все также сохраняется.

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