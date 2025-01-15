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Реставрации

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В Царском селе отреставрировали здание Императорской фермы

Этот исторический комплекс XIX века расположен на окраине Александровского парка рядом с Ратной палатой. Уже в 2025 году заработает как многофункциональный центр. Первый масштабный проект, который там проведут, станет «Арт-ферма Царского Села».

Пресс-служба "Царское село"
Пресс-служба "Царское село"
Пресс-служба "Царское село"

В раках этого проекта в апреле здесь откроют выставку «Crypto / Ферма» (совместно с Центром Art & Science Университета ИТМО). Молодые медиахудожники, среди которых будут учащиеся и выпускники программы Art&Science, представят работы, посвященные контексту места и взаимодействию природного и цифрового в форматах NFT, видеоарт, ИИ, VR, XR, AR, саундарт. Дополнительная программа предполагает встречи с художниками и учеными, кураторские экскурсии, лекции о современном искусстве, экскурсии-прогулки по паркам.

В 1990-х в Царском меле отремонтировали и приспособили для современного использования западный флигель для мериносов, коровник и частично благоустроили центральную (дворовую) часть. До начала масштабной реставрации шесть объектов были в аварийном состоянии и их не использовали. Работы длились 12 лет.

За это время полностью восстановили историческую планировку комплекса и исторические объемно-пространственные решения зданий, внутренние планировки и архитектурные решения фасадов исторических корпусов.

Работы разделили на несколько этапов. В первую очередь входили: конюшня, правый флигель для мериносов (здесь разместился детский центр музея), птичник, козлятник и каретный сарай. Вторая очередь включала: левый флигель для мериносов (здесь разместились служебные помещения, лекционные залы), Дом смотрителя и Корпус Высочайшего присутствия, Молочный павильон, куда входят летний и зимний ледники, сыроварня, маслобойня, приемная, посудная (планируется использовать для выставочных целей).

В пресс-службе Царского села рассказали, что комплекс Императорской фермы состоит из девяти строений, созданных в 1818-1828 годах архитектором Адамом Менеласом.  Здесь были разные постройки: Павильон высочайшего присутствия, Молочня, Коровник, флигели для мериносов, Дом смотрителя и другие строения. На лугах парка, примыкающего к комплексу Императорской фермы, пасли скот.

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