Что планируют реставрировать в 2025 году в Петербурге

Как рассказал губернатор Александр Бегов, в планах на 2025 год привести в порядок внешний вид исторических зданий и памятников архитектуры. Так, в текущем году планируют приступить к последнему этапу комплексной реставрации церкви Богоявления на Гутуевском острове, которые ведут с 1994 года. Завершить работы должны в 2027 году.

В конце 2025 года планируют завершить реставрацию и открыть первую очередь парадных интерьеров Дома реставратора — дома Пашкова на Литейном проспекте, 37-39. Также в этот же период завершат плановую реставрацию одного из фасадов Исаакиевского собора.

Начнут разрабатывать проект реставрации для ограды, обрамляющей сквер Казанского собора, и реставрации фасадов Соляного городка. Кроме того, будут обновлять помещения, занимаемые Музеем обороны и блокады Ленинграда, а также реставрировать крышу Большой хоральной синагоги.

Продолжат восстановление фасадов домов-памятников на Невском проспекте. Как рассказали в пресс-службе Смольного, в прошлом году КГИОП продолжал программу реставрации фасадов многоквартирных жилых домов-памятников на 44 объектах.

«В минувшем году были полностью завершены работы по реставрации семи жилых домов-памятников. Это дом Д.А. Поливанова (Пушкинская ул., 6), дом Н.Н. Балкашиной (Пушкинская ул., 8), дом барона Л.К. фон Таубе с флигелями (Пушкинская ул., 20), дом Э.П. Дубровича (Коломенская ул., 33/40), дом Н.В. Чайковского (ул. Маяковского, 36-38), дом П.Т. Бадаева (ул. Восстания, 19) и дом Н.Н. Никонова (ул. Достоевского, 38)», — перечислили в городской администрации.