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Реставрации

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Жилой дом на Римского-Корсакова получит новый облик

Здание разделено на два объема, которые отличаются друг от друга фасадами, габаритами и высотой. В Градостроительном совете при правительстве  Петербурга подвели итоги. А также оценили два проекта в центральных районах города.

Архитектурное бюро "Студия 44"

«Левая секция здания, условно обозначенная авторами как «женская», имеет более мягкие линии, облицовка выполнена в светло-сером граните. Секция справа выполнена в более строгом варианте и обозначена как «мужской» дом. Мансардный этаж здания предлагается облицевать мозаичным панно по эскизам декораций художника Ивана Билибина», — цитирует пресс-служба КГА архитектора Никиту Явейна.

Экспертное сообщество также одобрило разработанный архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры». Речь идет о проекте ЖК на Евгеньевской улице, 2, литера Б. Как рассказал архитектор Евгений Герасимов, помимо нового строительства проект предполагает реконструкцию и воссоздание исторических корпусов вдоль Овсянниковского сквера и Старорусской улицы. Фасады предлагается выполнить в разных архитектурных стилях: ренессанс, эклектика, неоклассика и вольные размышления на неоэклектические стили

Здание на проспекте Римского-Корсакова, 69 построили в 1936 году на том месте, где прежде стояли дореволюционные постройки. До 2000-х в доме располагался Профессиональный лицей работников связи. Здание не входит в список объектов культурного наследия и не относится к выявленным ОКН, но находится в границах зон охраны. Год назад пятиэтажную постройку у «Почты России» выкупила компания «Балтийская коммерция» на торгах Российского аукционного дома (РАД).

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