Бывший техникум на Римского-Корсакова реконструируют под жилье

Градостроительный совет рассмотрел проект «реконструкции здания под размещение жилого многоквартирного дома со встроенными помещениями и подземным гаражом (автостоянкой)». Проект по заказу ООО «Балтийская коммерция» выполняет ООО «Архитектурное бюро "Студия 44"».

На месте школы планируют построить два жилых дома в ретроспективном стиле (неомодерн) с отделанными камнем фасадами. После реконструкции общая площадь здания вырастет с 6,5 до 8,2 тысяч квадратных метров. Здание разделят на две части с разными фасадами. В семиэтажном доме будет 39 квартир, а на двух подземных этажах сделают паркинг. Постройки выйдут на набережную канала Грибоедова в месте пересечения его с проспектом Римского-Корсакова.

Здание на проспекте Римского-Корсакова, 69 построили в 1936 году на том месте, где прежде стояли дореволюционные постройки. До 2000-х в доме располагался Профессиональный лицей работников связи. Здание не входит в список объектов культурного наследия и не относится к выявленным ОКН, но находится в границах зон охраны. Год назад пятиэтажную постройку у «Почты России» выкупила компания «Балтийская коммерция» на торгах Российского аукционного дома (РАД).

После градсовета объект ждет еще 6-8 месяцев проектирования, а запуск строительства будет зависеть от получения дальнейших согласований с властями, в том числе по социальной нагрузке, которую запросит город, пишет «КоммерсантЪ».