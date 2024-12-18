Дом Лермонтова в центре Петербурга отреставрируют и переделают в музей

Проект реставрации дома уже готов. Согласно нему во внутреннем дворе появится атриум, а на втором этаже сделают Музей-квартира Михаила Лермонтова, а на фасаде здания установят мемориальную доску, посвященную поэту. Остальную часть здания переделают под офисные помещения, пишет «Деловой Петербург».

Историческое здание передали театру еще в 2012 году с требованием подготовить проект реставрации. Но этого так и не случилось. В 2018 году Смольный выиграл суд у Мариинского театра, в иске требовали в максимально короткие сроки отреставрировать дом Лермонтова на Садовой улице. В 2023 году аналогичный иск подал КГИОП. В нем от театра требовали завершить реставрацию до конца августа 2024 года.