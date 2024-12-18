18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Дом Лермонтова в центре Петербурга отреставрируют и переделают в музей

По решению Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области Мариинский театр обязали в течение пяти лет отреставрировать доходный дом княгини Шаховской (Садовая улица, 61), в котором жил поэт и художник Михаил Лермонтов. Во внутреннем дворе появится атриум, а на втором этаже сделают Музей-квартира Михаила Лермонтова, а на фасаде здания установят мемориальную доску, посвященную поэту. Остальную часть здания переделают под офисные помещения

berdimm / Shutterstock.com

Проект реставрации дома уже готов. Согласно нему во внутреннем дворе появится атриум, а на втором этаже сделают Музей-квартира Михаила Лермонтова, а на фасаде здания установят мемориальную доску, посвященную поэту. Остальную часть здания переделают под офисные помещения, пишет «Деловой Петербург».

Историческое здание передали театру еще в 2012 году с требованием подготовить проект реставрации. Но этого так и не случилось. В 2018 году Смольный выиграл суд у Мариинского театра, в иске требовали в максимально короткие сроки отреставрировать дом Лермонтова на Садовой улице. В 2023 году аналогичный иск подал КГИОП. В нем от театра требовали завершить реставрацию до конца августа 2024 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: