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Реставрации

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Бывший кинотеатр «Глобус» в Московском парке Победы собираются реставрировать

ГАТИ выдала ордер для установки строительных лесов, складирования материалов и оборудования при капитальном ремонте объекта культурного наследия федерального значения «Павильон шахматно-шашечный». Завершить работы должны до 30 июля 2025 года.

ГАТИ

Павильон в стиле сталинский неоклассицизм построили в 1952 году по адресу Московский проспект, дом 188а, литера АБ. Проектом занимался архитектор Валериан Кирхоглани. Через шесть лет в здании открыли кинотеатр «Глобус» на 177 мест. Сейчас здание передали Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда.

Работы по реставрации должны завершить до 30 июня 2025 года.

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