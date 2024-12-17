Бывший кинотеатр «Глобус» в Московском парке Победы собираются реставрировать

Павильон в стиле сталинский неоклассицизм построили в 1952 году по адресу Московский проспект, дом 188а, литера АБ. Проектом занимался архитектор Валериан Кирхоглани. Через шесть лет в здании открыли кинотеатр «Глобус» на 177 мест. Сейчас здание передали Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда.

Работы по реставрации должны завершить до 30 июня 2025 года.