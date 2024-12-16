Назвали новые сроки завершения реконструкции Конюшенного ведомства

«В соответствии с мировым соглашением, утвержденным Арбитражным судом города Москвы на заседании 16.12.2024, пользователю объекта необходимо в срок до 2026 года разработать и согласовать с КГИОП проектную документацию на проведение работ по сохранению Объекта, и в срок до 2031 года провести указанные работы», — сообщили в пресс-службе КГИОП для «Фонтанки».

До этого арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску КГИОП к арендатору Конюшенного ведомства ООО «Ведомство». Ведомство просило в течение 18 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу разработать и согласовать проектную документацию по реставрации памятника в центре Петербурга.

Напомним, для реконструкции Конюшенного ведомства продлили сроки проектирования. Арендатор «Конюшенного ведомства» — ООО «Бахчасарай» (сейчас — ООО «Ведомство») — подал иск к комитету имущественных отношений о продлении договора аренды исторического здания в центре Петербурга. Арбитражный суд частично удовлетворил требование.

Ранее стало известно, что из Конюшенного ведомства хотят сделать общественное и арт пространство. Памятник сдали в аренду по программе «рубль за метр». Инвестор уже проводит исследовательские работы, на основании которых сделают развернутый проект реконструкции.

В начале декабря 2024 года стало известно, что реставрация Конюшенного ведомства сдвинулась с мертвой точки. С исторического здания, которое расположено рядом со Спасом на Крови, сняли баннеры, которые долгие годы закрывали полуразрушенные стены постройки. Сейчас начали вести обмеры для разработки проекта реставрации.

В августе 2024 года стало известно, что Конюшенное ведомство собираются приспособить под современное использование. Смольный заказал обследование строительных конструкций Конюшенного ведомства на Конюшенной площади, 1А. Также подрядчик должен представить варианты приспособления исторического здания под современные нужды.