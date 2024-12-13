Из Конюшенного ведомства хотят сделать общественное и арт пространство

«Создадим там общественное пространство с музеем и выставочными залами. Уверен, что Конюшенное ведомство станет новым культурным центром нашего города», — сказал губернатор Александр Беглов в ходе «Прямой линии» на телеканале «Санкт-Петербург».

Губернатор отметил, что проект замораживали на два года из-за судебных разбирательств. Сейчас все суды городом выиграны.

Напомним, для реконструкции Конюшенного ведомства продлили сроки проектирования. Арендатор «Конюшенного ведомства» — ООО «Бахчасарай» (сейчас — ООО «Ведомство») —подал иск к комитету имущественных отношений о продлении договора аренды исторического здания в центре Петербурга. Арбитражный суд частично удовлетворил требование.

В начале декабря 2024 года стало известно, что реставрация Конюшенного ведомства сдвинулась с мертвой точки. С исторического здания, которое расположено рядом со Спасом на Крови, сняли баннеры, которые долгие годы закрывали полуразрушенные стены постройки. Сейчас начали вести обмеры для разработки проекта реставрации.

В августе 2024 года стало известно, что Конюшенное ведомство собираются приспособить под современное использование. Смольный заказал обследование строительных конструкций Конюшенного ведомства на Конюшенной площади, 1А. Также подрядчик должен представить варианты приспособления исторического здания под современные нужды.