Для реконструкции Конюшенного ведомства продлили сроки проектирования

Компания просила изменить сроки договора «в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора». Истец просил продлить срок более чем на полтора года.

Компания арендовала историческое здание в 2022 году по программе «Рубль за метр». К лету 2024 года уже должны были не только разработать, но и согласовать проект реставрации, а в течение семи лет — отреставрировать с приспособлением к современному использованию. Но из-за судебных тяжб с другими претендентами на «Конюшенное ведомство» этот процесс затянулся.

Напомним, в начале декабря 2024 года стало известно, что реставрация Конюшенного ведомства сдвинулась с мертвой точки. С исторического здания, которое расположено рядом со Спасом на Крови, сняли баннеры, которые долгие годы закрывали полуразрушенные стены постройки. Сейчас начали вести обмеры для разработки проекта реставрации.

В августе 2024 года стало известно, что Конюшенное ведомство собираются приспособить под современное использование. Смольный заказал обследование строительных конструкций Конюшенного ведомства на Конюшенной площади, 1А. Также подрядчик должен представить варианты приспособления исторического здания под современные нужды.