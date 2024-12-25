Элементы сруба собирают по всей России: как идет реставрация особняка братьев Бремме

Особняк с мезонином, классический петербургский сруб 19-го века с эффектными резными фасадами, за годы эксплуатации обветшал и стал непригоден для использования. Лишь изредка неравнодушные горожане несли сюда цветы в память о том, какую роль «витаминная аптека» сыграла в судьбе блокадного Ленинграда.

С 2021 года петербургский девелопер AAG начал здесь строительство элитного жилого дома с гостиницей, Spa-центром и рестораном. Стало понятно, что реставрации особняку уже не избежать.

Александр Завьялов генеральный директор девелоперского холдинга AAG Во-первых, сохранение особняка Бремме было неизбежным условием сделки с собственником участка, на котором мы решили построить клубный квартал. Во-вторых, идея реализовать совершенно необычный проект по восстановлению последнего и чуть ли не единственного в каменном Петербурге деревянного памятника архитектуры подогревала амбициозный интерес в нас самих.

Что выяснилось во время архитектурных исследований

Перед реставрацией специалистам необходимо было выяснить, какие пристройки представляют собой культурную ценность и должны быть восстановлены, а какие только нарушают историческую форму памятника архитектуры.

В 2021 году перед началом реставрационных работ эксперты провели подробные архивные и историко-культурные исследования. Оказалось, что согласно планам Петербурга, на участке между 11-й и 12-й линиями Васильевского острова прямоугольный деревянный дом находился еще с конца 18 века. Он был построен по проекту неизвестного архитектора, и в разные годы там жила то одна, то другая купеческие семьи.

В 1851 году в правой части фасада у дома появился мезонин - пристройка с выступом, выполненная по проекту архитектора Гребенки. Затем постепенно в хаотичном порядке купеческий особняк достраивался хозяйственным способом. То есть к нему присоединялись дополнительные помещения без каких-либо архитектурных проектов. От этого дом приобрел странную асимметричную форму.