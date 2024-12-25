Элементы сруба собирают по всей России: как идет реставрация особняка братьев Бремме

В Петербурге на 12-ой линии Васильевского острова реставрируют особняк Бремме, больше известный как «витаминная аптека» блокадного Ленинграда. Редкий для каменного города деревянный памятник архитектуры 19-го века восстанавливает девелопер AAG, который планирует обустроить в нем коммерческие помещения. Узнали, с какими сложностями столкнулись специалисты, сколько еще будет длиться реставрация и кому потом передадут особняк.
Лицевой фасад особняка Бремме до реставрации. 2021 год.
Особняк с мезонином, классический петербургский сруб 19-го века с эффектными резными фасадами, за годы эксплуатации обветшал и стал непригоден для использования. Лишь изредка неравнодушные горожане несли сюда цветы в память о том, какую роль «витаминная аптека» сыграла в судьбе блокадного Ленинграда.
С 2021 года петербургский девелопер AAG начал здесь строительство элитного жилого дома с гостиницей, Spa-центром и рестораном. Стало понятно, что реставрации особняку уже не избежать.
Александр Завьялов
генеральный директор девелоперского холдинга AAG
Во-первых, сохранение особняка Бремме было неизбежным условием сделки с собственником участка, на котором мы решили построить клубный квартал. Во-вторых, идея реализовать совершенно необычный проект по восстановлению последнего и чуть ли не единственного в каменном Петербурге деревянного памятника архитектуры подогревала амбициозный интерес в нас самих.
Что выяснилось во время архитектурных исследований
Перед реставрацией специалистам необходимо было выяснить, какие пристройки представляют собой культурную ценность и должны быть восстановлены, а какие только нарушают историческую форму памятника архитектуры.
В 2021 году перед началом реставрационных работ эксперты провели подробные архивные и историко-культурные исследования. Оказалось, что согласно планам Петербурга, на участке между 11-й и 12-й линиями Васильевского острова прямоугольный деревянный дом находился еще с конца 18 века. Он был построен по проекту неизвестного архитектора, и в разные годы там жила то одна, то другая купеческие семьи.
В 1851 году в правой части фасада у дома появился мезонин - пристройка с выступом, выполненная по проекту архитектора Гребенки. Затем постепенно в хаотичном порядке купеческий особняк достраивался хозяйственным способом. То есть к нему присоединялись дополнительные помещения без каких-либо архитектурных проектов. От этого дом приобрел странную асимметричную форму.
Что стало с майоликовыми панно и грифонами
Известно, что с 1880 по 1890 годы участок с особняком принадлежал Торговому дому «Парвиайнен и Ко». И только в 1896 году его владельцами становятся братья Бремме. Здесь они организовывают фабрику эфирных масел, эссенций, духов и красок. Продукция Бремме использовалась в производстве кондитерских изделий, лимонадов и ликеров, а также добавлялась в косметику и лекарственные препараты.
В 1906 году за перестройку особняка принимается архитектор Карпович. Его проектом были предусмотрены перепланировка и устройство новых лестниц. Но самое главное, после проведения работ изменился фасад здания - там появились дополнительные окна, деревянная резьба, а также овальная рама с грифонами и два крупных майоликовых панно, выполненных известной керамической мастерской художника Ваулина.
После переделки особняк Бремме превратился в редкое сочетание архитектурных стилей. Если резьба - это характерный прием для классических фасадов, то майолика применялась только для декора в стиле модерн. Создавалось ощущение, что неоклассический дом служит лишь фоном для эффектной художественной композиции.
Уже в советское время в 1971 году из-за аварийного состояния особняка майоликовые панно были сняты с фасадов и переданы на хранение в фонды Государственного Музея Истории города. Долгие годы они были одним из главных экспонатов в инженерном доме Петропавловской крепости, а сейчас находятся на экспозиции Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
Когда девелопер AAG приступил к реставрации, панно уже не было. При этом лицевой фасад особняка частично сохранил элементы исторической, в том числе резной деревянной, отделки. На некоторых окнах первого этажа еще оставались накладные наличники. А вот со двора дом был обшит простой калеванной доской советского времени.
Сейчас реставрация и восстановление декоративной резной отделки практически завершены - детали пока хранятся в мастерской компании «М.Г. Прайват Реконстракшн» (подрядчик). Специалистам сначала надо закончить работы по срубу. Только после этого они смогут приступить к монтажу фасадов и окон.
«Исторический декор был нами полностью демонтирован и максимально сохранен. Также, по разработанному и согласованному проекту восстанавливаются и многие элементы архитектурного облика объекта начала 20 века, попросту утраченные и отсутствующие в настоящее время», - пояснил эксперт-реставратор Максим Филипович, представитель компании «М.Г. Прайват Реконстракшн».
А вот с майоликовыми панно и рамой с грифонами дело обстоит сложнее. Они пока останутся в музее. Вернут ли исторические артефакты на особняк? Девелопер не исключает и такую возможность.
От решения снести до признания культурным наследием
После трагических событий октября 1917 года имущество Товарищества «Братья Бремме» было национализировано. Но химическое производство на Васильевском острове продолжало работать. Позднее в деревянном особняке разместилась заводская администрация. На первом этаже сделали перегородки - там организовали столовую, кухню и кабинеты.
В годы войны в корпусах бывшей фабрики братьев Бремме работало фармацевтическое предприятие Ленинградский Витаминный завод. А в деревянном особняке открыли ту самую знаменитую аптеку, которая спасала горожан в годы блокады. Здесь им выдавали витаминные пайки, изготовленные усилиями советских ученых из лекарственных растений.
В 1971 году дирекция завода обратилась в Управление по делам архитектуры с просьбой определить техническое состояние особняка. После экспертизы комиссия сделала вывод, что из-за полной амортизации и сильного загнивания несущих конструкций затраты на капитальный ремонт будут непомерно высокими. Поэтому здание решили снести.
От сноса исторический особняк спасло только отсутствие маневренных площадей: технике просто негде было бы развернуться без ущерба для окружающих зданий. Из положения вышли просто - дом разрешили использовать временно и только после установки подпорок для перекрытий. В итоге это «временное» разрешение оказалось бессрочным.
В 1998 году институт «Ленпроектреставрация» провел повторную экспертизу. По ее результатам специалисты постановили, что незначительное вспучивание обшивки еще не говорит о трухлявости бревен. А вот классическая архитектура с мезонином и резными фасадами ставит Особняк Эдуарда Бремме в один ряд с оригинальными памятниками петербургской неоклассики. Дом признали объектом культурного наследия.
Почему пришлось искать бревна по всей России
В 2021 году понимания, что скрывается за обшивкой, так и не было. Поэтому к восстановлению особняка Бремме девелопер AAG приступил с противоаварийных работ. Все конструкции здания, в том числе стены и кровлю, сначала закрепили, чтобы они не разрушились самопроизвольно. После этого специалисты полностью избавили сруб от отделки: как внутри, так и снаружи. То, что они увидели, оказалось гораздо хуже, чем можно было предвидеть.
«Здесь открылась поистине драматичная картина. Сруб был похож на карточный домик, состоящий из конгломерата исторических строительных периодов, подпорок конструкций советского времени и многочисленных участков полной утраты деталей вследствие гниения. Тут замолчали даже скептики, склонные к мнению, что "не надо сгущать краски". Оказалось, что без полной или существенной переборки сруба обойтись невозможно», - рассказал Максим Филипович.
Эксперт также подчеркнул, что в отличии от камня или кирпича, дерево - это материал, который не прощает грубой эксплуатации. При правильном использовании срубы могут стоять веками. Но при высокой влажности, то есть при создании условий для развития грибов, насекомых и прочих организмов, они могут сгнить даже за несколько лет.
Несмотря на плачевное состоянии здания, девелопер не отказался от цели воссоздать исходный особняк братьев Бремме. Строительство нового дома по старым эскизам лишило бы его той самой исторической ценности. Поэтому решено было использовать максимальное количество сохранившихся оригинальных бревен.
Здесь важно отметить, что новая древесина имеет гораздо большую усадку, чем старая. При совмещении бревен, полученных с разницей в десятки лет, могли возникнуть существенные перекосы. Такой подход поставил бы под угрозу весь процесс восстановления особняка. Поэтому специалисты приняли решение, что для замены утраченных элементов будут использовать бревна старых срубов, имеющих аналогичные характеристики.
Перед командой строителей и реставраторов встала непростая задача - найти где-то в России подобные срубы для замены, купить их и доставить на площадку для проведения работ. В итоге срубы свозили из Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Новая древесина тоже использовалась, но только для круговой перевязки нижних венцов - там необходимы были длинные бревна, чтобы придать зданию дополнительную прочность.
Когда петербуржцы увидят отреставрированный особняк Бремме
На данный момент специалисты завершают самый трудоемкий этап реставрации Особняка Э.Э.Бремме. Фундамент уже готов: восстановлена кирпичная кладка. Проведены работы по его гидроизоляции, утеплению и усилению прочности. Сейчас поэтапно собирают предварительно отреставрированные и восполненные конструкции сруба - заканчивается сборка первого этажа.
Когда сруб и фасады будут готовы, перед главным входом в здание восстановят деревянное крыльцо с ограждением. Сверху создадут навес с фронтоном по образцу 1907 года. Установят и террасу - новую, но по историческим чертежам. Оконные рамы, как и 100 лет назад, сделают из хвойных пород деревьев. Все работы планируют завершить в 2025 году.
В новом жилом проекте особняку Бремме будет отведена роль главного исторического артефакта, а заодно и пространства под современные коммерческие помещения. Дальнейшая передача объекта культурного наследия администрации города в планы девелопера не входит, но и равнодушным к судьбе особняка его назвать сложно.
«Если особняк будет продан, то охранные обязательства лягут на плечи нового владельца. В то же время мы пока не исключаем возможности, что объект останется в собственности компании AAG и будет использоваться в коммерческих или инвестиционных целях. Тогда мы будем стремиться сдавать помещения ответственным арендаторам, которые осознают ценность этого памятника и важность его бережной эксплуатации», - пояснил Александр Завьялов.
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