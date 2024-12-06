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Реставрации

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В консерватории имени Римского-Корсакова завершили реставрацию корпуса исторического органа

Также уже закончили реставрационные работы на парадной лестнице здания, в Домовой церкви и восстановлении живописи Андрея Рябушкина и Василия Беляева.

Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова

Как рассказали в КГИОП, завершили реставрацию исторического корпуса органа конца XIX века в Малом зале имени Глазунова в консерватории имени Римского-Корсакова. Архитектор Владимир Николя спроектировал Малый зал и назвал его Залом квартетных собраний. В советское время помещение переименовали в Малый зал Александра Глазунова, директора консерватории в 1905-1928 годах.

«Орган фирмы E.F. Walcker установлен в Малом зале в конце XIX века. Перед началом реконструкции в 2014 году орган заключили в деревянный саркофаг. В холодное время года при помощи обогревателей и тепловых пушек внутри поддерживалась необходимая температура и влажность», — добавили в КГИОП.

В этом же помещении завершили реставрацию четырех трехметровых панно с изображениями масок, музыкальных инструментов и цветов, зеркал с гирляндами из роз, лавровыми листами, со скрипкой и виолончелью. Восстановили живопись на потолочных плафонах по эскизам художника конца XIX века Андрея Рябушкина.

Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова

Кроме того, в консерватории отреставрировали Парадную лестницу. Для восстановления утраченных фрагментов ступеней использовали слэб мрамора с того же итальянского месторождения, из которого поставляли камень в 1890-х годах при строительстве Консерватории. Полностью завершили работы в Домовой церкви, отреставрировали живопись Андрея Рябушкина и Василия Беляева. Как удалось узнать изданию Собака.ru, здание полноценно начнет функционировать осенью 2025 года.

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