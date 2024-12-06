В консерватории имени Римского-Корсакова завершили реставрацию корпуса исторического органа

Как рассказали в КГИОП, завершили реставрацию исторического корпуса органа конца XIX века в Малом зале имени Глазунова в консерватории имени Римского-Корсакова. Архитектор Владимир Николя спроектировал Малый зал и назвал его Залом квартетных собраний. В советское время помещение переименовали в Малый зал Александра Глазунова, директора консерватории в 1905-1928 годах.

«Орган фирмы E.F. Walcker установлен в Малом зале в конце XIX века. Перед началом реконструкции в 2014 году орган заключили в деревянный саркофаг. В холодное время года при помощи обогревателей и тепловых пушек внутри поддерживалась необходимая температура и влажность», — добавили в КГИОП.

В этом же помещении завершили реставрацию четырех трехметровых панно с изображениями масок, музыкальных инструментов и цветов, зеркал с гирляндами из роз, лавровыми листами, со скрипкой и виолончелью. Восстановили живопись на потолочных плафонах по эскизам художника конца XIX века Андрея Рябушкина.