Спортивный комплекс появится в историческом здании Пробирной палаты

В пресс-службе Смольного рассказали, что здание было практически разрушено и от него сохранилась только стена, выходящая на Казанскую улицу. Котлован за время превратился в микро-пруд. После завершения реконструкции здесь появится центр с плавательным и гребным бассейнами, тренажерные и спортивные залы, а также медицинский кабинет.

«В настоящее время закончены работы по сооружению фундамента, стен и колонн подвала. Начались работы по обустройству первого этажа. Строители выдерживают график — объект должен быть сдан в третьем квартале следующего года», — отметил помощник президента России Николай Патрушев, который проверил ход восстановления исторического здания.

По словам губернатора Александра Беглова, при строительстве спорткомплекса сохранят исторический фасад и восстановят историческую ограду со стороны канала Грибоедова.