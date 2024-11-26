Одна из старейших верфей России уйдет на реконструкцию в Петербурге

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга вынес на общественные обсуждения, которые продлятся до 21 декабря, проект реконструкции Адмиралтейских верфей (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).

Работы оценивают в 1,7 млрд рублей, автор проекта — ООО «ЭМС Инжиниринг». Реализация проекта поделена на три этапа. В рамках первой очереди (ее стоимость — 633,5 млн рублей) должны построить две трансформаторные подстанции, склад, насосную станцию, а также несколько секций глубоководной достроечной набережной протяженностью 275 м.

На втором этапе (365,2 млн рублей) предусмотрено завершение строительства секций достроечной набережной протяженностью 295 м и возведение нескольких подстанций. На третьем этапе (715,9 млн рублей) планируют построить площадку для стапельной сборки, где будут собирать и сваривать корпуса строящегося судна. Также подразумевается снос двух насосных станций.

Адмиралтейские верфи заложили в 1704 году, что делает из одним из старейших судостроительных предприятий страны. Сейчас там занимаются проектированием, производством и модернизацией судов и кораблей различных типов и классов.