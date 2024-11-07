Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов занялся реставрацией Аненнкирхе в качестве волонтера — после того как в 2022 году в здании лютеранской церкви прошла его выставка «12 касаний». В интервью Собака.ru Кузнецов отмечал, что главное в проекте — это его деликатность, и рассказывал: «Мы разговорились с настоятелем Анненкирхе Евгением Раскатовым: он спросил меня, как подступиться к ремонту в здании. И мы спонтанно пришли к тому, что можно было бы сделать проект, подразумевающий такое органическое развитие пространства церкви, где центральная роль досталась бы не архитектору и его замыслу, а естественному течению жизни».

Сергей Кузнецов О проекте реставрации Анненкирхе — из интервью для Собака.ru: Он будет бережным по отношению к нынешнему состоянию здания, мы не будем его радикально менять. Анненкирхе пережила изменение функции, горела, потом восстанавливалась постепенно силами прихода. Эти изменения имеют ценность сами по себе и не позволяют сделать здесь консервативный проект реставрации с восстановлением исторического облика. Например, в Анненкирхе есть лестница, спроектированная в 1920-е годы архитектором Александром Гегелло, она не относится к памятнику формально, но очевидно, что ее важно сохранить.