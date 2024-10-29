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Реставрации

Заброшенный ДК Невский, где выступал Цой, после реконструкции превратят в культурный центр

Здание не использовали с 2015 года. Урбанисты предлагают разместить там кафе, концертный зал, секции, коворкинг, выставочные пространства.

Яндекс. Панорамы

Реконструкцию заброшенного и аварийного здания ДК Невский на проспекте Обуховской обороны планирует проводить Фонд поддержки культурных инициатив «Газпром» (владеет ДК «Невский» с ноября 2022 года). С подобным предложением к фонду обратились депутат Заксобрания Марина Шишкина и группа петербургских урбанистов.

«Газпром» в своем ответе заявил, что «считают предложения [по реконструкции и приспособлении здания под культурный центр] актуальными», в том числе потому, что территория вокруг здания «имеет все признаки депрессивности». Однако приступить к реализации пообещали после передачи в собственность города нового стадиона, возведенного неподалеку на проспекте Обуховской обороны. Урбанисты предлагают разместить в здании кафе, концертный зал, секции, коворкинг, выставочные пространства.

«В этой части Невского района действительно не хватает подобных объектов и общественных пространств. <…> Проект концепции реконструкции объекта находится в стадии проработки», — процитировала Шишкина ответ Фонда. Реконструкция ДК пройдет «с учетом мнения горожан».

Дом Культуры «Невский» ввели в эксплуатацию в 1972 году. В здании проводил концерты Ленинградский рок-клуб, на сцене ДК выступали группы «Кино», «Аквариум», «Алиса», «Зоопарк» и другие. Сейчас здание в аварийном состоянии.

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