Дачу Верещагина будут восстанавливать через суд

Прокуратура Кронштадтского района подала обращение в суд с требованием к собственнику. Его хотят обязать провести все необходимые работы для сохранения здания.

«Проверка прокуратуры показала, что правообладателем здания не принимаются достаточные меры к сохранению объекта. Так, отмостка здания имеет трещины и сколы, а на фасаде наблюдается утрата штукатурного слоя», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Согласно законодательству подобное требование не предусматривает конкретно комплексную реставрацию. Но работы должны проводить под руководством аттестованного специалиста и сопровождаться полной отчетностью. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.

Деревянное здание на Цитадельском шоссе, 30Б построили в конце XIX века. В 1904 году дачу «приобрели на равных» братья Александр и Василий Верещагины. Историческое здание находится в Кронштадте, на территории санатория «Аврора». В 1990 году здание признали объектом культурного наследия.