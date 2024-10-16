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Реставрации

Историческое здание школы на Социалистической отремонтируют за 1,8 млрд рублей

Учебное учреждение № 321 находится в здании Благородного пансиона. В рамках ремонта и реставрации восстановят фасад и исторические интерьеры, проведут огнезащитную обработку деревянных конструкций. Цена контракта на работы начинается от 1,79 млрд рублей.

Esich Elena / Shutterstock.com

Тендер на ремонт школы №321 Центрального района (объекта культурного наследия) разместили на сайте госзакупок. Исполнителя должны определить до 21 октября, а завершить работы — летом 2026 года. С 16 октября начала работу комиссия, которая выберет подрядчика.

В рамках капремонта обновят инженерные системы, гидроизоляцию, освещение, вентиляцию, восстановят фасад и исторические интерьеры, проведут огнезащитную обработку деревянных конструкций. Также по контракту будут проводить благоустройство вокруг школы.

В документах сказано, что от подрядчика требуют начать капремонт в течение трех дней после получения разрешения от комитета по охране памятников (КГИОП). Оплачивать работы будут поэтапно после исполнения частей ремонта. Завершить капитальный ремонт и благоустройство необходимо не позднее июня 2026 года.

Школа № 321 находится на Социалистической, 7, в здании Благородного пансиона с церковью Преображения Господня. Его построили в 1820-х годах и позднее несколько раз перестраивали. В начале XX века к пансиону пристроили бассейн и гимнастический зал. В 2001 году постройку признали объектом культурного наследия регионального значения.

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