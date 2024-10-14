Показываем, как завершают реставрацию консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге

«Фасады первого высшего музыкального учебного заведения уже отреставрированы и представлены жителям города в том же историческом светло-бежевом окрасе, как и в момент его открытия в конце XIX века. Здание консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова является объектом культурного наследия федерального значения. Именно поэтому возвращение его исторического облика стало одной из ключевых задач реконструкции. Специалисты смогли максимально воссоздать то, что было построено более 150 лет назад. И на сегодняшний день завершить долгожданную реставрацию удается на год раньше намеченного срока», — сказал заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Сейчас уже завершили обустройство инженерных систем, на стенах и внутреннем своде здания специалисты отреставрировали более 300 кв. м лепного декора, 170 кв. м деревянных балюстрад, заканчивают внутреннюю отделку помещений, и строители уже приступили к пусконаладочным работам. Все работы должны завершить к концу 2024 года.

Также специалисты оснастили современными акустическими и театральными технологиями Большой зал имени Рубинштейна, а также воссоздали утраченные в советское время интерьеры в стилистике эпохи Возрождения. Уже закончили усиление каркаса помещения на 1 тысячу тонн металлоконструкций, для лучшей акустики изменили форму зала с прямоугольной на подковообразную. Сейчас там завершают отделку и установку высокотехнологического оборудования.

«Итогом масштабной реконструкции консерватории имени Римского-Корсакова станет появление одной из крупнейших в России театральных площадок с технологиями переменной акустики, где каждый из 1,1 тысячи зрителей в любой точке сможет одинаково хорошо слышать исполнение музыки с электроусилением или классики. В настоящий момент работы вышли на финальный этап: завершается монтаж 190 т механического оборудования для управления сценой и акустикой, ведётся монтаж 70 т оборудования света и звука», — отметил генеральный директор АО «Политехстрой-Сварго» Алексей Бородин.