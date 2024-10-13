В Петербурге отреставрируют здание исторического яхт-клуба на набережной Большой Невки

В ходе работ будут отремонтированы кирпичные стены первого этажа и башни, несущие конструкции второго и третьего, которые сейчас находятся в аварийном состоянии, заменят на колонны и перекрытия с балками, также заменят аварийные стены второго и третьего этажей. Кроме того, будет устроена железобетонная шахта лифта, лестницы, полы, отреставрируют фасады. На башне восстановят утраченный декор, балкон-галерею, два арочных и одно круглое «флорентийское» окно. На кровле над центральной лестницей появится стеклянный фонарь. Двери и окна заменят с сохранением габаритов и исторического рисунка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Новый владелец Игорь Комолов заявил, что приступить к реконструкции собирается в следующем году, но пока не решил, как именно будет его использовать. «Задача — восстановить, в первую очередь», — сказал он «Фонтанке». Затраты на реконструкцию нельзя оценить, пока не закончены работы по проектированию.

Дача Алсуфьевых «Альгамбра» построена в 1852-м. В начале 1900-х здание приобрел Петровский яхт-клуб, который его капитально перестроил. В советское время в нем находился 1-й отряд морского всеобуча, затем — Ремесленное училище № 10. В 1957 году участок был выделен Ленгипрострою. В начале 1960-х здесь построили открытые спортивные площадки, здания мастерских и эллинга.