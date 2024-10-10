Историческую усадьбу Жерновка отреставрируют и переделают под музыкальную школу

После завершения капитального ремонта «Жерновка» в здание переедет детская музыкальная школы №41 Красногвардейского района. В исторической постройке разместят не менее десяти учебных классов и концертные залы, а также экспозицию об истории усадьбы.

Прилегающий парк с прудом на 40 тысяч квадратных метров сделают общедоступным общественным пространством. Во время благоустройства планируют сохранить историческую композицию пейзажной и партерной частей парка, палитру насаждений, береговую линию пруда и реки Охты, рассказал глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт.

«23 сентября от КГИОП получено задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Проектирование, государственная историко-культурная экспертиза продлятся не менее года. Отмечу, что в рамках проектирования будет сделано полное обследование здания усадьбы», — заявил Хорт.

В усадьбе сохранились три зала, интерьеры которых воссоздавали во время капремонта в 1976-1984 годах — при предстоящих реставрационных работах все сохранят.

Усадьбу Жерновка построили в 1790 году по проекту архитектора Джакомо Кваренги. В XVIII-XIX веках здание находилось в частной собственности. После революции здесь находился клуб для заводских рабочих. Усадьбу с садом и прудом признали памятником архитектуры федерального значения в 2001 году.