18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Историческую усадьбу Жерновка отреставрируют и переделают под музыкальную школу

В здании на левом берегу Охты на 1 222 квадратных метров разместят не менее десяти учебных классов и концертные залы, а также экспозицию об истории усадьбы. Прилегающий парк планируют сделать общедоступным.

Пресс-служба Красногвардейского района

После завершения капитального ремонта «Жерновка» в здание переедет детская музыкальная школы №41 Красногвардейского района. В исторической постройке разместят не менее десяти учебных классов и концертные залы, а также экспозицию об истории усадьбы.

Прилегающий парк с прудом на 40 тысяч квадратных метров сделают общедоступным общественным пространством. Во время благоустройства планируют сохранить историческую композицию пейзажной и партерной частей парка, палитру насаждений, береговую линию пруда и реки Охты, рассказал глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт. 

«23 сентября от КГИОП получено задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Проектирование, государственная историко-культурная экспертиза продлятся не менее года. Отмечу, что в рамках проектирования будет сделано полное обследование здания усадьбы», — заявил Хорт.

В усадьбе сохранились три зала, интерьеры которых воссоздавали во время капремонта в 1976-1984 годах — при предстоящих реставрационных работах все сохранят.

Усадьбу Жерновка построили в 1790 году по проекту архитектора Джакомо Кваренги. В XVIII-XIX веках здание находилось в частной собственности. После революции здесь находился клуб для заводских рабочих. Усадьбу с садом и прудом признали памятником архитектуры федерального значения в 2001 году.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: