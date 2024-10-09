В Петербурге идет снос исторических бань Егоровых

Здания на Малом Сампсониевском проспекте, 5 долгое время были заброшены. А сегодня градозащитники заметили возле корпусов строительную технику. Ранее там планировали провести капитальный ремонт и открыть общеобразовательную школу. В КГИОП отметили, что такие действия «не обоснованы в материалах эскизного проекта, получившего в 2023 году положительное заключение о соответствии требованиям зоны охраны».
«Пока ломают не основное здание, а кочегарку, перестроенную в советское время. Однако в письме КГИОПа (Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников — ред.) демонтаж капитальных стен вообще отрицался», — отметили градозащитники из тг-канала «Живой город».
Активисты сообщили, что уже разрушили две стены котельной со стороны двора, лицевая стена пока цела (разломана только советская надстройка). В КГИОП заявили, что сейчас проводят разборку советской пристройки (котельной).
«Поскольку данные работы не обоснованы в материалах эскизного проекта, получившего в 2023 году положительное заключение о соответствии требованиям зоны охраны, КГИОП направил в полицию обращение о пресечении противоправных действий, а также предостережение о недопущении нарушения обязательных требований законодательства… Эскизным проектом капитального ремонта с приспособлением здания под размещение школы на 175 мест снос (демонтаж) исторических зданий и капитальных стен не предусмотрен», — заявили в пресс-службе КГИОП. Однако работы продолжаются, вопреки «предостережению» ведомства, ответили градозащитники.
Проект приспособления объекта под школу на 175 мест появился в сентябре 2022 года, реализацией занимается застройщик Legenda. В компании для «Делового Петербурга» рассказали, что в здании бань проводят капитальный ремонт и для этих работ есть все разрешительные документы, в том числе от КГИОП.
«В рамках проведения ремонта предполагается замена двух стен с последующим восстановлением в существующей конфигурации здания на основании технических обследований, результаты которых согласованы КГИОП. Такое решение принято в связи с тем, что текущее состояние здания не отвечает действующим нормативным требованиям безопасной эксплуатации в учебных учреждениях», — сообщили в девелоперской компании. В планах также отремонтировать и заменить утраченные фрагменты кровли, сохранив внешний облик зданий.
Бани Егоровых в «кирпичном» стиле построили в 1903 году по проекту инженера Александра Максимова. В комплекс входят лицевой трехэтажный корпус, а также четырехэтажный продольный дворовый флигель и котельную с дымовой трубой. Здание историческое, но не является и не являлось объектом культурного наследия. С 2007 года не используется, отметили в КГИОП.
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