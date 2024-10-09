В Петербурге идет снос исторических бань Егоровых

«Пока ломают не основное здание, а кочегарку, перестроенную в советское время. Однако в письме КГИОПа (Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников — ред.) демонтаж капитальных стен вообще отрицался», — отметили градозащитники из тг-канала «Живой город».

Активисты сообщили, что уже разрушили две стены котельной со стороны двора, лицевая стена пока цела (разломана только советская надстройка). В КГИОП заявили, что сейчас проводят разборку советской пристройки (котельной).

«Поскольку данные работы не обоснованы в материалах эскизного проекта, получившего в 2023 году положительное заключение о соответствии требованиям зоны охраны, КГИОП направил в полицию обращение о пресечении противоправных действий, а также предостережение о недопущении нарушения обязательных требований законодательства… Эскизным проектом капитального ремонта с приспособлением здания под размещение школы на 175 мест снос (демонтаж) исторических зданий и капитальных стен не предусмотрен», — заявили в пресс-службе КГИОП. Однако работы продолжаются, вопреки «предостережению» ведомства, ответили градозащитники.