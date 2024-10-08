Начался капитальный ремонт Кронверкского моста к Петропавловской крепости

«Проект капремонта предусматривает переустройство моста — будут демонтированы старое пролетное строение и опоры, затем для опор моста будет устроен новый фундамент, на нем построят новые опоры, смонтируют металлическое пролетное строение и деревянный настил», — сообщает пресс-служба Смольного.

Внешний облик переправа сохранит, так как она входит в список объектов исторического и культурного наследия федерального значения. Все работы будут проводить под надзором КГИОП. Директор эксплуатирующей организации «Мостотрест» Всеслав Воронин рассказал для MR7.ru, что в общей сложности 80% элементов строения заменят на новые.

Кронверкский мост — единственная автомобильная переправа, которая ведет на территорию Петропавловский крепости, соседний Иоанновский мост — пешеходный. На время ремонта возведут мост-дублер.

«Капитальный ремонт деревянного Кронверкского моста является редчайшим проектом сохранения сооружения. Некоторые деревянные элементы будут переданы в дар Музею мостов для включения в экспозицию», — добавили в пресс-службе городской администрации.

Кронверкский мост построили в 1938 году по проекту инженера путей сообщения Петра Степнова на месте стоявшего с 1875 года моста. В 1947 году переправу впервые капитально отремонтировали. В 1977 году деревянные пролеты моста заменили на металлические и добавили перила.