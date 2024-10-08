Историческое депо полностью реконструируют под новый троллейбусный парк

Старейшее депо троллейбусного парка № 1 на Сызранской улице, 15Ж собираются капитально реконструировать за 2,5 млрд рублей. В проекте предусмотрен снос здания депо, строительство нового здания «с усилением не подлежащих демонтажу помещений».
Конкурс на выполнение работ есть на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГУП «Горэлектротранс».
«При выполнении работ по демонтажу и реконструкции будет полная приостановка работы троллейбусного парка с переводом всех единиц транспорта в другие парки. Проектом предусматривается перенос инженерных сетей, снос здания депо, строительство нового здания депо с усилением не подлежащих демонтажу помещений», — сообщили авторы проекта.
Снести здание депо планировали еще в 2020 году. Тогда постройка, которой исполнилось 84 года с даты выпуска первых троллейбусов с площадки парка № 1, была в аварийном состоянии. За 9 лет до этого, в 2011 году парк закрыли на «плановый ремонт», однако выпуск троллейбусов там так и не возобновили.
Согласно новому проекту, от старого здания останется только часть фундамента. Большая часть новой постройки будет отдана под ремонт и обслуживание подвижного состава. В помещениях разместят зону мойки, зону окраски, шиномонтажный участок, ремонтный участок с металлическими эстакадами и смотровыми ямами. В подвале разместят бомбоубежище на 200 человек.
Завершить строительство должны в конце сентября 2026 года. Всего площадка сможет обслуживать до 70 машин, в том числе с увеличенным автономным ходом.
«Троллейбусы с увеличенным автономным ходом могут отцепляться от контактной сети и проезжать, питаясь от аккумулятора, около 7,5 км. Это позволяет оперативно организовывать маршруты в новых районах, где нет построенной инфраструктуры <...> Всего на начало октября парк пассажирских троллейбусов «Горэлектротранса» насчитывает 836 единиц, в том числе 287 из них — с увеличенным автономным ходом», — цитирует «Деловой Петербург» пресс-службу «Горэлектротранса».
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