Историческое депо полностью реконструируют под новый троллейбусный парк

Конкурс на выполнение работ есть на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГУП «Горэлектротранс».

«При выполнении работ по демонтажу и реконструкции будет полная приостановка работы троллейбусного парка с переводом всех единиц транспорта в другие парки. Проектом предусматривается перенос инженерных сетей, снос здания депо, строительство нового здания депо с усилением не подлежащих демонтажу помещений», — сообщили авторы проекта.

Снести здание депо планировали еще в 2020 году. Тогда постройка, которой исполнилось 84 года с даты выпуска первых троллейбусов с площадки парка № 1, была в аварийном состоянии. За 9 лет до этого, в 2011 году парк закрыли на «плановый ремонт», однако выпуск троллейбусов там так и не возобновили.

Согласно новому проекту, от старого здания останется только часть фундамента. Большая часть новой постройки будет отдана под ремонт и обслуживание подвижного состава. В помещениях разместят зону мойки, зону окраски, шиномонтажный участок, ремонтный участок с металлическими эстакадами и смотровыми ямами. В подвале разместят бомбоубежище на 200 человек.

Завершить строительство должны в конце сентября 2026 года. Всего площадка сможет обслуживать до 70 машин, в том числе с увеличенным автономным ходом.

«Троллейбусы с увеличенным автономным ходом могут отцепляться от контактной сети и проезжать, питаясь от аккумулятора, около 7,5 км. Это позволяет оперативно организовывать маршруты в новых районах, где нет построенной инфраструктуры <...> Всего на начало октября парк пассажирских троллейбусов «Горэлектротранса» насчитывает 836 единиц, в том числе 287 из них — с увеличенным автономным ходом», — цитирует «Деловой Петербург» пресс-службу «Горэлектротранса».