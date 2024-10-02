Смольный выделит 20 млрд рублей на восстановление 18 детских лагерей в Петербурге и Ленобласти

В программу реконструкции вошли 18 объектов в Петербурге и Ленобласти, а потратить на них собираются порядка 20 млрд рублей, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на комитет по строительству.

На восстановление одного детского лагеря на 120 мест Смольный выделит около 800 млн рублей, 1,2 млрд рублей — на базу детского отдыха вместимостью 200 мест, и 2,1 млрд рублей — на лагерь до 350 мест.

Все 18 объектов в списке на восстановление давно не функционируют, их нужно сносить и строить заново, отметили представители комитета. В настоящий момент готовы предложения о финансировании работ на шести базах отдыха: в Вырице, поселке Малышево, Зеленогорске, деревнях Большие Крупели, Мерево и Даймище.

Уже готовы предложения, которые касаются введения моратория на перепрофилирование и изъятие баз отдыха, оздоровительных лагерей для детей, санаториев и пансионатов, учета и сохранения таких объектов в собственности города, а также их дальнейшего развития.