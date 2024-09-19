Заброшенную императорскую дачу Головина на Выборгской набережной отреставрируют к 2027 году

На реконструкцию здания собираются потратить 80 млн рублей. Работы будет проводить девелопер City Solutions, завершить разработку проектно-сметной документации должны во втором квартале 2025 года, а отреставрировать дом — к 2027 году. За это время специалисты должны восстановить внутренние интерьеры и внешний облик старинного здания, пишут «Ведомости».

«Предполагается восстановление утраченных элементов ограждения лестниц, замена ступеней и покрытия площадок, а также демонтаж позднейшей перепланировки для максимального возвращения здания в исторический вид», — отметили представители строительной компании.

Помимо реставрации дачи Головина, также планируют провести благоустройство прилегающего к ней парка площадью около 7100 квадратных метров. Проект его восстановления включает в себя воссоздание сада, дорожек, установку освещения, высадку деревьев. Работы будут вестись в соответствии с дореволюционными чертежами. Также соседнее здание — корпус Императорского воспитательного дома — также собираются привести в порядок.

Дачу Головина построил в 1824 года архитектор Людвиг Шарлемань. Здание признано памятником деревянного зодчества эпохи классицизма. До революции там была резиденция членов императорской семьи. C 2000 года постройка находится в ведении АУИПИК.